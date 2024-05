Les sociétés de gestion augmentent leur participation aux AG en 2023

Les sociétés de gestion basées en France ont participé à 33.242 assemblées générales en 2023, soit une hausse de 4% sur un an à périmètre constant, montre l’étude annuelle de l’Association française de la gestion financière (AFG) réalisée auprès de 77 de ses membres.

Cette hausse masque des disparités, puisque la participation aux assemblées générales des entreprises françaises et européennes recule (-1% et -4% respectivement). En revanche, la participation aux assemblées des entreprises hors Europe augmente de 9%. Cela reflète « d’une part la généralisation du vote à certaines catégories de fonds (internationaux) et/ou à certains pays, et d’autre part l’ouverture de cette activité à de nouveaux marchés, asiatiques et/ou émergents », explique l’AFG dans son étude.

57% des sociétés de gestion ont parallèlement augmenté leur participation aux AG en 2023, après 48% en 2022.

Les gérants regrettent le développement des AG virtuelles

Les sociétés de gestion votent à pratiquement 50% sur des résolutions concernant la composition et la nomination des membres du conseil d’administration. Les dispositifs anti-OPA et opérations financières réunissent 13% des votes et la rémunération des dirigeants et salariés également 13%, tous émetteurs confondus. Mais le poids de ces thématiques diffère en fonction de l’origine géographique des entreprises et des coutumes locales.

Les gérants ont notamment rejeté 37% des résolutions afférentes aux rémunérations des dirigeants, soit un niveau stable par rapport aux années précédentes. Ce niveau a été particulièrement élevé au Japon (58%) et en Amérique du Nord (49%). Les gérants requièrent une transparence quant à l’information transmise aux actionnaires s’agissant des critères pris en compte pour déterminer la rémunération variable et l’attribution de stock-options et actions gratuites.

Les sociétés de gestion ont au final exprimé au moins un vote «contre» à plus de 80% des AG françaises, après 74% en 2022, et à plus des deux tiers aux AG étrangères.

L’AFG note que les gérants déplorent la tendance aux Etats-Unis, mais aussi en Europe (notamment en Italie) au développement d’AG purement virtuelles apparues pendant la pandémie de Covid 19. « Ces AG, d’une durée très limitée, privent les actionnaires à la fois d’une présentation complète des axes stratégiques et aussi d’échanges avec le management », note l’association.