Les sociétés de crédit privé chutent après que Blue Owl a bloqué les retraits sur le fonds de détail de crédit privé
information fournie par Reuters 19/02/2026 à 16:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour après l'ouverture des marchés)

19 février - ** Les actions des sociétés de crédit privé chutent après que le gestionnaire d'actifs alternatifs Blue Owl Capital OWL.N ait déclaré qu'il bloquait de façon permanente les retraits de son fonds de dette privée

** OWL a chuté de 7,8% après la nouvelle, tandis qu'Ares Management ARES.N et Blackstone BX.N ont chuté de 6% et 4,8%, respectivement

** Les actions d'Apollo Global Management APO.N en baisse de 4,8%, KKR KKR.N en baisse de 3,5%, Carlyle Group CG.O en baisse de 5,1%

** La vente intervient alors que les valeurs logicielles et les prêts directs ont été mis sous pression ces derniers mois

** OWL a également annoncé la vente de 1,4 milliard de dollars d'actifs de trois de ses fonds de crédit afin de restituer du capital aux investisseurs et de rembourser la dette

** Le fonds de crédit Blue Owl Capital Corp OBDC.N renverse les gains réalisés en début de marché et perd 0,6% en fin de séance

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action OWL est en baisse de 23,1%, après la chute de 35,7% en 2025

Valeurs associées

APOLLO GLB MGMT
118,740 USD NYSE -5,26%
ARES MGT RG-A
126,240 USD NYSE -5,77%
BLACKSTONE
126,520 USD NYSE -4,79%
BLUE OWL CAP
11,3650 USD NYSE -1,56%
BLUE OWL CAP RG-A
11,355 USD NYSE -7,68%
KKR & CO
100,275 USD NYSE -3,20%
THE CARLYLE GRP
51,9400 USD NASDAQ -5,39%
