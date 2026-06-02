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Les sociétés de courtage lancent leur couverture de FedEx Freight avec des notes mitigées
information fournie par Reuters 02/06/2026 à 16:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 juin - ** Au moins deux sociétés de courtage ont lancé leur couverture sur FedEx Freight FDXF.N

** L'action de la société progresse de près de 3 % à 154 dollars en début de séance

** BofA estime que FDXF est bien positionnée pour dégager de la valeur grâce à une structure de coûts allégée et à une concentration accrue sur ses activités principales de transport de lots brisés (LTL)

** Truist Securities estime que FDXF bénéficiera d'une forte fidélisation de la clientèle, de marchés finaux diversifiés et d'une capacité de réseau excédentaire

** Toutefois, la société de courtage note que FDXF ne vise qu'une marge d'exploitation de 15 %, ce qui est inférieur à son niveau historique d'environ 19 %, même si la société s'attend à un environnement de fret plus favorable à terme

** Le cours cible médian des trois courtiers couvrant le titre est de 155 $ - données compilées par LSEG

** En tenant compte des fluctuations de la séance, le titre affiche une hausse d'environ 2 % depuis le début de l'année

Société de Cours Notation

courtage cible

BofA 185 $ Acheter

Truist 155 $ Conserver

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