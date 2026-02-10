 Aller au contenu principal
Les sociétés de courtage américaines reculent après le lancement par Altruist d'un planificateur fiscal basé sur l'IA
information fournie par Reuters 10/02/2026 à 18:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 février - ** Les actions des sociétés américaines de conseil en courtage chutent après que la société fintech Altruist ait annoncé le lancement d'un nouvel outil de planification fiscale dans sa plateforme d'IA Hazel

** Charles Schwab SCHW.N chute de 6,1%, Stifel Financial

SF.N glisse de 6,8%, Raymond James RJF.N en baisse de 7,7%, en passe de connaître leur plus forte baisse en une journée depuis avril

** Interactive Brokers IBKR.O perd 1,7%, LPL Financial

LPLA.O perd 7,6%, Ameriprise Financial AMP.N perd 6,3%

** La grande banque américaine Morgan Stanley MS.N perd également 2,9%

** Altruist affirme que Hazel automatise la planification fiscale en quelques minutes, réduisant ainsi la dépendance des conseillers à l'égard des services de courtage traditionnels

** L'outil crée des stratégies fiscales personnalisées en lisant les 1040, les fiches de paie, les relevés de compte, les notes de réunion, les courriels et les données de CRM et de garde - Altruist

** La décision intervient quelques jours après que les outils d'IA d'Anthropic ont suscité des inquiétudes quant à la dépendance des modèles de logiciels et de services, ce qui a entraîné une chute brutale du secteur

** Le sous-indice S&P 500 des banques d'investissement et de courtage .SPLRCINVB a baissé de 2,1 %; il a bondi de 38 % en 2025

Valeurs associées

AMERIPRISE FINCL
497,840 USD NYSE -7,62%
CHARLES SCHWAB
97,760 USD NYSE -8,80%
INTERACTIVE BR RG-A
76,2700 USD NASDAQ -2,74%
LPL FIN HLDG
351,1450 USD NASDAQ -10,71%
MORGAN STANLEY
174,210 USD NYSE -4,43%
RAYMOND J FINANC
158,550 USD NYSE -8,71%
STIFEL FINANCIAL
123,230 USD NYSE -5,56%
