Les sociétés de cartes et les entreprises de fintech augmentent alors que le président de la Fed signale une possible baisse des taux d'intérêt en septembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 août - ** Les actions des sociétés de cartes et de paiement augmentent après que le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, ait évoqué une possible baisse des taux d'intérêt dans le mois à venir, mais s'est abstenu de s'engager à le faire

** Visa V.N augmente de 2 %, Mastercard MA.N augmente de 1,3 %, American Express AXP.N augmente de 2,8 % et Capital One Financial augmente de 3,3 %

** PayPal PYPL.O gagne 2,4% et Affirm AFRM.O gagne 6,2% tandis que Robinhood HOOD.O gagne 2,7%

** Chime Financial CHYM.O en hausse de 3,1% et LendingClub

LC.N en hausse de 4%

** Une baisse des taux d'intérêt de référence aide les sociétés de cartes car des intérêts plus bas stimulent la demande de prêts et facilitent les dépenses sur les cartes et par le biais des sociétés de paiement et des fintechs

** La Fed a réduit ses taux d'intérêt l'année dernière, mais les a maintenus inchangés en 2025 en raison des pressions géopolitiques, des changements de politique commerciale et des pressions inflationnistes