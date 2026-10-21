Les sites web du gouvernement sont mis hors ligne alors qu'une faille logicielle déclenche une alerte de sécurité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Des agences gouvernementales néerlandaises et finlandaises mettent des sites web hors ligne suite à des informations faisant état de pirates informatiques exploitant des failles

* Les agences de cybersécurité européennes, australiennes, britanniques et néerlandaises exhortent les utilisateurs à mettre à jour leurs sites ou à les mettre hors ligne

* L'agence néerlandaise de cybersécurité indique elle-même avoir mis son site hors ligne par mesure de précaution

* Les développeurs PHP annoncent que la nouvelle version est désormais disponible

(Ajout d'informations sur la sortie de la nouvelle version de PHP au paragraphe 2, de contexte sur PHP et de détails concernant les perturbations en Europe du 11 au 22.)

par Raphael Satter, Rajveer Pardesi et Leo Marchandon

Les sites web gouvernementaux en Europe et ailleurs ont été mis hors ligne mercredi après la révélation de failles critiques dans un langage de programmation largement utilisé, ce qui a poussé les opérateurs de sites web à se démener pour protéger leurs systèmes.

Les développeurs du langage de programmation PHP ont déclaré mardi avoir identifié deux vulnérabilités critiques et ont exhorté les utilisateurs à mettre à jour leurs sites dès la publication d’un correctif. Ils ont annoncé mercredi vers 13 h 45 GMT qu’une nouvelle version corrigeant ces vulnérabilités était disponible.

Mais face aux informations faisant état de pirates informatiques exploitant ces failles pour s'introduire sur des sites web, des agences gouvernementales aux Pays-Bas et en Finlande ont notamment mis leurs sites hors ligne avant même la publication du correctif, par mesure de précaution.

PHP est à la base d’une grande partie d’Internet, ce qui fait craindre qu’un nombre important de sites web ne soient vulnérables aux attaques.

« PHP est omniprésent. Il fait discrètement fonctionner les sites WordPress, Drupal, Joomla et Magento, les plateformes d’hébergement mutualisé, les panneaux de contrôle et une multitude de logiciels qui ne mentionnent même pas qu’ils utilisent PHP en arrière-plan », a déclaré la société de cybersécurité Huntress dans un article de blog.

Dane Knecht, directeur technique de la société de sécurité Web et cloud Cloudflare NET.N , a indiqué que des attaques commençaient à se manifester et que Cloudflare mettait à jour ses règles de pare-feu à titre de mesure provisoire.

« Nous constatons l’apparition des premières attaques et mettons à jour nos mesures de protection à mesure que de nouveaux vecteurs apparaissent. Il ne s’agit là que d’une SOLUTION PROVISOIRE. Appliquez le correctif dès que PHP publiera la mise à jour », a-t-il déclaré sur X.

Wordfence, un plugin de sécurité qui protège les sites WordPress, a précisé que tous les sites WordPress fonctionnent sur un serveur sur lequel PHP est installé. L’entreprise a averti que les mises à jour automatiques n’appliqueraient pas le correctif et a conseillé aux propriétaires de sites de déterminer qui est chargé de mettre à jour PHP sur leurs sites.

Les agences de cybersécurité en Europe, en Australie, au Japon et au Royaume-Uni ont exhorté les utilisateurs de PHP à effectuer immédiatement la mise à jour ou à mettre leurs sites web hors ligne jusqu’à ce que les correctifs puissent être appliqués. L’agence néerlandaise de cybersécurité s’est elle-même mise hors ligne, expliquant qu’elle avait pris cette mesure par précaution en raison de ces vulnérabilités.

Les responsables ont indiqué que toutes les versions de PHP à partir de la version 5 pourraient être concernées, bien que PHP n’ait pas encore précisé quelles versions sont vulnérables.

LOGICIEL CRITIQUE

PHP est un langage de programmation utilisé pour faire fonctionner les sites web. Lorsqu’un visiteur charge une page, un serveur exécutant PHP assemble le contenu et l’envoie au navigateur. Il s’agit d’un logiciel libre et open source maintenu par des bénévoles.

Il figure également parmi les logiciels les plus utilisés sur Internet. Selon W3Techs, un observatoire des technologies web, PHP fait fonctionner environ 75 % des sites web dont le langage de programmation peut être identifié. C’est le moteur de WordPress, qui alimente environ 43 % de l’ensemble des sites web, qu’il s’agisse de blogs, de pages de petites entreprises, de portails gouvernementaux, de boutiques en ligne ou de sites d’actualités.

Automattic, la société à l’origine de WordPress.com, a déclaré: « Nous ne commentons pas les détails des problèmes de sécurité, mais notre équipe est prête et travaille en collaboration avec l’équipe de sécurité de PHP pour garantir une mise à jour sans heurts. »

Les experts en sécurité ont indiqué que ces vulnérabilités pourraient potentiellement exposer des millions de serveurs, car de très nombreux sites web s’appuient sur le même logiciel sous-jacent. Plutôt que de cibler les victimes individuellement, les pirates pourraient analyser Internet à la recherche de systèmes exécutant des versions vulnérables de PHP.

Les campagnes de piratage assistées par l’IA, qui se sont multipliées ces dernières semaines , pourraient amplifier la menace, a déclaré Lukasz Olejnik, chercheur senior invité au King’s College de Londres.

« L’ampleur du phénomène est colossale », a déclaré Lukasz Olejnik. « Et grâce à l’IA, l’exploitation pourrait se produire instantanément, à grande échelle. »

Le risque est particulièrement élevé pour les petits sites web gérés par des particuliers ou des organisations disposant de ressources techniques limitées, souvent hébergés sur des services d’hébergement mutualisé où les clients ne gèrent pas directement les serveurs sous-jacents. Selon les experts en sécurité, ces sites pourraient mettre plus de temps à appliquer les correctifs et rester exposés bien après la mise à disposition de ces derniers.

PANNES MASSIVES

Aux Pays-Bas, plusieurs organisations ont suivi l’exemple du Centre national de cybersécurité et ont mis hors ligne leurs sites web accessibles au public, notamment le port de Rotterdam, le portail gouvernemental Overheid.nl, la fédération nationale de football KNVB, les sites web des cinq plus grands partis politiques du pays et plusieurs sites web d’hôpitaux.

La société danoise de services informatiques municipaux Kombit a déclaré avoir interrompu plusieurs services, dont la plateforme nationale de communication scolaire, a indiqué un porte-parole à Reuters.

Les perturbations ont été encore plus généralisées en Finlande, où le prestataire de services informatiques de l’État, Valtori, a indiqué que les services du réseau public gouvernemental avaient été mis hors ligne « par mesure de précaution ».

Le ministère français de l’Intérieur a indiqué avoir temporairement mis hors ligne les sites web administratifs des collectivités locales dans l’attente d’un correctif de sécurité.

L’agence américaine de cybersécurité CISA n’a pas répondu aux e-mails lui demandant de commenter la situation.