Les sidérurgistes américains progressent après que Jerome Powell a évoqué la possibilité d'une baisse des taux d'intérêt
information fournie par Reuters 22/08/2025 à 16:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 août - ** Les actions de Nucor NUE.N augmentent de 3,4 %, Steel Dynamics STLD.O de ~4 % et Cleveland-Cliffs

CLF.N de 3,7 %

** Le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, a évoqué la possibilité d'une baisse des taux lors de la réunion de la banque centrale les 16 et 17 septembre

** Jerome Powell a également reconnu les risques croissants pour le marché de l'emploi et a déclaré que les risques d'une hausse de l'inflation demeuraient

** Les sidérurgistes devraient bénéficier des éventuelles baisses de taux en tant que moteur d'une demande accrue de la part des clients qui sont actuellement sous la pression de l'inflation

** En incluant le gain de la séance, l'indice S&P 1500 Steel

.SPCOMSTEEL a augmenté d'environ 19 % depuis le début de l'année

Banques centrales
FED

