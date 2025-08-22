Les services publics américains gagnent sur les espoirs de baisse des taux d'intérêt

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 août - ** Les actions des services publics américains augmentent, suivant les gains de Wall Street sur les espoirs de baisse des taux d'intérêt

** Les principaux indices de Wall Street ont augmenté de plus de 1 % après que la présidente de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, a évoqué une possible baisse des taux d'intérêt lors de la prochaine réunion de la banque centrale, lors de son discours au symposium de Jackson Hole

** La baisse des taux d'intérêt réduit les coûts d'emprunt pour les services publics, qui ont généralement besoin de plus de capital pour des dépenses telles que l'entretien du réseau électrique

** Vistra Corp VST.N en hausse de ~2%, Eversource Energy

ES.N en hausse de 1%, et Edison International EIX.N en hausse de 1,7%

** NextEra Energy NEE.N en légère hausse, Sempra SRE.N gagne 1,7% et Dominion Energy D.N augmente de ~1%