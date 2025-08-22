 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 980,50
+0,33%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les services publics américains gagnent sur les espoirs de baisse des taux d'intérêt
information fournie par Reuters 22/08/2025 à 17:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 août - ** Les actions des services publics américains augmentent, suivant les gains de Wall Street sur les espoirs de baisse des taux d'intérêt

** Les principaux indices de Wall Street ont augmenté de plus de 1 % après que la présidente de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, a évoqué une possible baisse des taux d'intérêt lors de la prochaine réunion de la banque centrale, lors de son discours au symposium de Jackson Hole

** La baisse des taux d'intérêt réduit les coûts d'emprunt pour les services publics, qui ont généralement besoin de plus de capital pour des dépenses telles que l'entretien du réseau électrique

** Vistra Corp VST.N en hausse de ~2%, Eversource Energy

ES.N en hausse de 1%, et Edison International EIX.N en hausse de 1,7%

** NextEra Energy NEE.N en légère hausse, Sempra SRE.N gagne 1,7% et Dominion Energy D.N augmente de ~1%

Valeurs associées

CNSTLLTN ENER CO
312,7200 USD NASDAQ +0,06%
DOMINION ENERGY
62,270 USD NYSE +1,65%
EDISON INTL
55,275 USD NYSE +2,74%
EVERSOURCE ENERG
66,500 USD NYSE +1,67%
NEXTERA ENERGY
76,445 USD NYSE +0,44%
SEMPRA ENERGY
82,795 USD NYSE +2,04%
VISTRA
192,335 USD NYSE +1,09%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank