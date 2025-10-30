Les services de Microsoft Azure rétablis après une panne mondiale

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La panne d'Azure a affecté des industries mondiales, y compris les compagnies aériennes et les aéroports

Les services Microsoft 365 touchés par un changement de configuration d'Azure

La panne fait suite à la récente perturbation d'Amazon AWS, mettant en évidence les vulnérabilités technologiques

Microsoft MSFT.O a déclaré mercredi en fin de journée avoir résolu une panne de sa plateforme cloud Azure qui avait affecté la suite de logiciels de productivité du géant de la technologie, ainsi qu'une série d'industries dans le monde entier.

"Alors que les taux d'erreur et de latence sont revenus aux niveaux antérieurs à l'incident, un petit nombre de clients peuvent encore rencontrer des problèmes, et nous travaillons toujours à atténuer cette longue traîne", a déclaré Microsoft Azure, ajoutant que l'incident a duré plus de 8 heures.

Plus tôt dans la journée, Alaska Airlines ALK.N a déclaré avoir subi une interruption des systèmes clés, y compris son site web, en raison de la panne d'Azure et qu'elle remettait les systèmes en ligne une fois que Microsoft avait résolu le problème.

Le site web de l'aéroport londonien d'Heathrow a été remis en ligne après avoir été affecté par des problèmes plus tôt dans la journée. Vodafone VOD.L a également été touché par la panne.

Les services concernés sont notamment Azure Communication Services et Media Services.

La panne de Microsoft fait suite à la perturbation survenue la semaine dernière chez Amazon AMZN.O AWS , qui a provoqué une agitation mondiale sur des milliers de sites web et certaines des applications les plus populaires, telles que Snapchat SNAP.N et Reddit RDDT.N .

Microsoft 365 avait déclaré que ses services avaient subi un impact en aval lié à la panne d'Azure, avant de confirmer en fin de journée que l'impact du changement de configuration d'Azure avait été résolu.

À partir d'environ 12 heures (heure de l'Est) mercredi, Azure a déclaré que ses clients et les services Microsoft qui utilisent Azure Front Door, un réseau mondial de diffusion de contenu et d'applications basé sur le nuage, avaient rencontré des problèmes entraînant des pannes et des erreurs.

Le nombre d'utilisateurs signalant des problèmes avec Azure est tombé à 230 à 18 h 49 (heure de l'Est), après avoir atteint un pic de plus de 18 000 plus tôt dans la journée, selon Downdetector, qui suit les pannes en rassemblant des rapports d'état provenant d'un certain nombre de sources.

La panne de Microsoft 365 s'est réduite à 77 utilisateurs signalant des problèmes à 22 h 44 (heure de l'Est), alors qu'elle avait atteint un pic de près de 20 000, selon le site web de Downdetector. Ces chiffres sont basés sur les rapports soumis par les utilisateurs, et le nombre réel d'utilisateurs affectés peut varier.

La panne d'AWS est la plus importante perturbation de l'internet depuis le dysfonctionnement de CrowdStrike qui, l'année dernière, avait paralysé les systèmes technologiques des hôpitaux, des banques et des aéroports, soulignant ainsi la vulnérabilité des technologies interconnectées dans le monde.