Les services d'immigration américains ont arrêté 475 travailleurs dans une usine Hyundai en Géorgie jeudi, selon un responsable de l'immigration et des douanes des États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les services d'immigration américains ont arrêté 475 travailleurs dans une usine Hyundai en Géorgie jeudi, a déclaré vendredi un responsable de l'immigration et des douanes des États-Unis.

Un grand nombre des personnes arrêtées avaient des visas temporaires pour le tourisme et les voyages d'affaires qui ne sont pas autorisés pour le travail, y compris des ressortissants sud-coréens, a déclaré le fonctionnaire à Reuters.