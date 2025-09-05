 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Les services d'immigration américains ont arrêté 475 travailleurs dans une usine Hyundai en Géorgie jeudi, selon un responsable de l'immigration et des douanes des États-Unis
information fournie par Reuters 05/09/2025 à 17:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les services d'immigration américains ont arrêté 475 travailleurs dans une usine Hyundai en Géorgie jeudi, a déclaré vendredi un responsable de l'immigration et des douanes des États-Unis.

Un grand nombre des personnes arrêtées avaient des visas temporaires pour le tourisme et les voyages d'affaires qui ne sont pas autorisés pour le travail, y compris des ressortissants sud-coréens, a déclaré le fonctionnaire à Reuters.

