Les sénatrices Wyden et Warren lancent une enquête sur les pratiques de UnitedHealth en matière de maisons de retraite

Les sénatrices américaines Ron Wyden et Elizabeth Warren ont lancé une enquête sur UnitedHealth Group

UNH.N à la suite d'allégations selon lesquelles l'entreprise aurait secrètement versé des milliers de dollars de primes à des maisons de retraite afin de réduire les transferts de résidents malades vers les hôpitaux.

Dans une lettre datée du 6 août adressée à la directrice générale de UnitedHealth, Stephen Hemsley, les sénatrices ont demandé au conglomérat de soins de santé de fournir des informations détaillées sur ses programmes d'incitation et leur impact sur les résidents des maisons de retraite.

Cette demande fait suite à un rapport publié en mai par le Guardian britannique , selon lequel la société a effectué des paiements secrets aux maisons de retraite, dans le cadre d'une série de tactiques de réduction des coûts qui ont permis à la société d'économiser des millions, mais qui ont mis en danger la santé des résidents, d'après une enquête menée par le journal.

"Les résidents des maisons de retraite et leurs familles ne devraient pas avoir à craindre qu'une société de soins de santé à but lucratif ne leur refuse des soins au moment où ils sont le plus critiques", affirment les sénatrices dans leur lettre.

Elles ont demandé à la société de leur répondre avant le 8 septembre sur ses politiques d'hospitalisation, ses directives relatives à la planification des soins pour les résidents des maisons de retraite inscrits dans ses plans de besoins spéciaux institutionnels (I-SNP), les pratiques de marketing liées à ces plans et la surveillance fédérale qui s'y rapporte.

La société a déclaré qu'elle avait reçu la lettre des sénatrices et qu'elle continuerait à former son personnel et à partager des informations sur le modèle I-SNP et ses avantages avérés pour les personnes âgées.

Les allégations proviennent d'un article qui présente un programme de manière erronée. Le ministère américain de la Justice a examiné ces allégations de manière approfondie et n'a trouvé aucune preuve d'actes répréhensibles, a déclaré UnitedHealth jeudi.

UnitedHealth fait également l'objet d'une enquête de la part du ministère américain de la Justice concernant son activité Medicare, un programme gouvernemental américain qui couvre les frais médicaux des personnes âgées de 65 ans et plus et des personnes handicapées.

La société a déclaré en juillet qu'elle se conformait aux demandes civiles et pénales de l'agence fédérale.