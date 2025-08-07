Les sénateurs Wyden et Warren ouvrent une enquête sur UnitedHealth concernant des paiements présumés à des maisons de retraite

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les sénateurs Ron Wyden et Elizabeth Warren ont lancé une enquête sur UnitedHealth Group UNH.N à la suite d'allégations selon lesquelles le conglomérat de soins de santé aurait secrètement versé des milliers de dollars de primes à des maisons de retraite pour les aider à réduire les transferts à l'hôpital de leurs résidents malades.

Dans une lettre datée du 6 août adressée à la directrice générale de UnitedHealth, Stephen Hemsley, les sénateurs ont demandé à la société de fournir des informations détaillées sur ses programmes d'incitation et leur impact sur les résidents.

Les sénateurs ont demandé des réponses avant le 8 septembre.

En mai, le journal britannique Guardian a rapporté que la société avait effectué des paiements secrets aux maisons de retraite, dans le cadre d'une série de tactiques de réduction des coûts, qui lui ont permis d'économiser des millions, mais qui ont parfois mis en péril la santé des résidents, en citant une enquête menée par le journal.

À l'époque, UnitedHealth avait déclaré que le ministère américain de la justice avait enquêté sur ces allégations, interrogé des témoins et obtenu des milliers de documents qui démontraient les inexactitudes factuelles importantes de ces allégations.