Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les sénateurs italiens privent Salvini de son immunité parlementaire Reuters • 30/07/2020 à 20:20









ROME, 30 juillet (Reuters) - Les sénateurs italiens ont levé jeudi l'immunité de Matteo Salvini, dirigeant de la Ligue et ex-ministre de l'Intérieur qui fait l'objet de poursuites judiciaires pour enlèvement liées à la détention l'an dernier de migrants secourus en mer par un navire humanitaire. La motion a été votée par 149 voix contre 141. C'est la seconde fois que Salvini se voit privé de son immunité parlementaire dans un dossier lié à sa gestion de la question migratoire. "Ce sera une joie pour moi de me rendre en Sicile pour défendre mon droit à défendre notre beau pays", a-t-il déclaré lors du débat ayant précédé le vote. "C'est un procès politique et quiconque pense m'avoir affaibli se trompe", a-t-il ajouté. Les faits remontent à août de l'an dernier, quand Salvini, alors à la tête du ministère de l'Intérieur, avait interdit d'accostage un navire affrété par l'ONG espagnole Open Arms et transportant plus de 100 migrants. Un procureur avait finalement ordonné la saisie du bateau et son évacuation. Les magistrats siciliens qui veulent traduire l'ex-ministre en justice estiment qu'il a agi indépendamment du gouvernement de coalition qu'il formait alors avec le Mouvement 5 Etoiles. On ignore quand son éventuel procès pourrait se tenir. (Philip Pullella avec Wladimiro Pantaleone à Palerme version française Henri-Pierre André)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.