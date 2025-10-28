Les sénateurs exhortent Trump à reconsidérer l'abandon du plan de compensation des compagnies aériennes de Joe Biden

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails, pas de commentaires immédiats du Département des Transports dans les paragraphes 4 à 9) par David Shepardson

Un groupe de 18 sénateurs démocrates a exhorté l'administration Trump à reconsidérer son intention d'abandonner un projet de l'administration précédente visant à exiger des compagnies aériennes qu'elles versent aux passagers une compensation en espèces lorsque les perturbations des vols sont causées par les transporteurs. En décembre, le Département américain des Transports, sous la direction du président Joe Biden, a sollicité les commentaires du public dans le cadre d'une procédure réglementaire visant à déterminer si les compagnies aériennes devraient être tenues de payer jusqu'à 775 dollars par passager pour les retards qu'elles provoquent. L'USDOT a annoncé le mois dernier qu'il prévoyait d'abandonner le plan d'indemnisation et qu'il envisageait d'abroger la réglementation de Joe Biden exigeant des compagnies aériennes et des agents de billetterie qu'ils divulguent les frais de service en même temps que les tarifs aériens .

"Il s'agit d'une proposition de bon sens: lorsque l'erreur d'une compagnie aérienne impose des coûts imprévus aux familles, la compagnie devrait essayer de remédier à la situation en proposant des aménagements aux consommateurs et en les aidant à couvrir leurs frais", indique la lettre signée par les sénateurs démocrates Maria Cantwell, Ed Markey, Ron Wyden, Kirsten Gillibrand, Jack Reed et d'autres.

Un porte-parole du secrétaire aux Transports, Sean Duffy, n'a pas fait de commentaire immédiat mardi, mais a déclaré que certaines règles proposées ou adoptées sous Joe Biden "allaient au-delà de ce que le Congrès a exigé par la loi, et nous avons l'intention de réexaminer ces exigences extra-législatives". Le ministère prévoit également de réduire les charges réglementaires pesant sur les compagnies aériennes et les agents de billetterie en rédigeant de nouvelles règles détaillant la définition d'une annulation de vol qui donne aux consommateurs le droit de se faire rembourser leur billet, ainsi qu'en révisant les règles sur la tarification des billets et la publicité.

Les compagnies aériennes ont poussé l'administration Trump à aller plus loin et ont salué la décision d'annuler le plan de Joe Biden. L'USDOT a pris d'autres mesures pour annuler les efforts de Joe Biden en faveur des consommateurs des compagnies aériennes. En mai, le Département de la Justice a abandonné une action en justice contre Southwest Airlines LUV.N déposée par l'administration Biden dans ses derniers jours, qui accusait le transporteur d'exploiter illégalement des vols chroniquement retardés.