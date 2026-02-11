 Aller au contenu principal
Les sénateurs exhortent Trump à profiter des négociations commerciales nord-américaines pour prendre des mesures contre l'industrie automobile chinoise
information fournie par Reuters 11/02/2026 à 21:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Cinq sénateurs démocrates américains ont exhorté mercredi l'administration Trump à utiliser les négociations de l'accord de libre-échange avec le Canada et le Mexique pour sévir contre les automobiles chinoises.

Les sénateurs - Gary Peters, Elissa Slotkin, Amy Klobuchar, Tina Smith et Tammy Baldwin - ont demandé au bureau du représentant américain au commerce d'utiliser la révision de l'accord États-Unis-Mexique-Canada pour répondre aux préoccupations concernant les véhicules électriques chinois au Canada et au Mexique, même si Washington a effectivement interdit l'accès des véhicules chinois au marché américain. "L'USMCA doit également être renforcé pour répondre aux menaces posées par la concurrence chinoise, particulièrement les voitures chinoises", ont écrit les sénateurs dans une lettre vue par Reuters.

