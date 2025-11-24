Les sénateurs américains demandent une enquête sur les publicités frauduleuses sur Facebook et Instagram

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les sénateurs demandent à la FTC et à la SEC d'enquêter sur les pratiques publicitaires de Meta et de réclamer des sanctions

Hawley et Blumenthal citent de fausses publicités usurpant l'identité de représentants du gouvernement américain

Meta nie les allégations des sénateurs et affirme avoir réduit de 58 % le nombre de rapports d'escroquerie

par Jeff Horwitz

Les sénateurs américains Josh Hawley et Richard Blumenthal ont demandé aux responsables de la Federal Trade Commission et de la Securities and Exchange Commission d'enquêter sur Meta Platforms, à la suite d'un rapport de Reuters sur les revenus du géant des médias sociaux provenant de publicités sur Facebook et Instagram qui font la promotion d'escroqueries et de produits interdits.

"La FTC et la SEC devraient immédiatement ouvrir des enquêtes et, si les informations sont exactes, prendre des mesures d'exécution énergiques là où cela est approprié", ont écrit Hawley et Blumenthal dans une lettre adressée aux agences fédérales, pour forcer Meta à restituer ses bénéfices, à payer des pénalités et à accepter de cesser de diffuser de telles publicités.

Au début du mois, Reuters a rapporté que des documents internes datant de la fin de l'année 2024 indiquaient que Meta s'attendait à tirer environ 10 % de ses revenus () cette année-là - soit environ 16 milliards de dollars - de la publicité illicite. Un document indique que Meta tire 3,5 milliards de dollars de revenus de publicités frauduleuses "à haut risque" tous les six mois. D'autres documents indiquent que les règles anti-fraude de Meta ne semblent pas s'appliquer à de nombreuses publicités qui, selon les régulateurs et le personnel de la société, "violent l'esprit" de ses règles contre la publicité frauduleuse.

En réponse au rapport de Reuters, Meta a déclaré avoir réduit de 58 % les signalements d'escroqueries par les utilisateurs au cours des dix-huit derniers mois.

La lettre de Hawley-Blumenthal "contient des affirmations exagérées et erronées", a déclaré Andy Stone, porte-parole de Meta. "Nous luttons énergiquement contre la fraude et les escroqueries parce que les utilisateurs de nos plateformes ne veulent pas de ce contenu, que les annonceurs légitimes n'en veulent pas et que nous n'en voulons pas non plus."

Hawley, républicain du Missouri, et Blumenthal, démocrate du Connecticut, ont exprimé leur scepticisme quant aux efforts de Meta pour lutter contre la publicité illicite. Ils ont attiré l'attention sur la "bibliothèque publicitaire" de l'entreprise, une base de données accessible au public sur les publicités qui apparaissent sur les plateformes de médias sociaux de Meta.

"Même un bref examen de la bibliothèque d'annonces de Meta au moment de la rédaction de cette lettre montre des publicités clairement identifiables pour des jeux d'argent illicites, des escroqueries de paiement, des escroqueries de crypto-monnaie, de faux services sexuels d'IA et de fausses offres de prestations fédérales", écrivent-ils.

Les sénateurs ont cité Reuters qui a rapporté que Meta elle-même estimait que ses plateformes étaient impliquées dans un tiers de toutes les escroqueries aux États-Unis, et ont poursuivi en notant que la FTC estime que les Américains ont perdu 158,3 milliards de dollars à cause d'escroqueries l'année dernière.

"Cela suggère que Meta est responsable de plus de 50 milliards de dollars de pertes pour les consommateurs", écrivent-ils. Leur lettre allègue que Meta a consciemment choisi d'accepter des publicités qui promeuvent des activités frauduleuses. Les escroqueries ont été autorisées à prendre le contrôle de Facebook et d'Instagram, car Meta a considérablement réduit son personnel de sécurité, y compris pour les examens mandatés par la FTC, alors même qu'elle déverse des sommes inimaginables dans ses projets d'IA générative."

Blumenthal et Hawley se sont dits particulièrement préoccupés par les fausses publicités prétendant représenter le gouvernement américain ou des personnalités politiques. Ils ont cité l'exemple d'une fausse publicité qui prétendait que le président Donald Trump offrait 1 000 dollars aux bénéficiaires de l'aide alimentaire.

"Bien que Meta ait été averti de l'existence de deepfakes publicitaires usurpant l'identité de personnalités politiques, elle continue de diffuser des clips frauduleux", peut-on lire dans leur lettre. "Les bénéficiaires de ces escroqueries sont souvent des groupes de cybercriminels basés en Chine, au Sri Lanka, au Vietnam et aux Philippines."