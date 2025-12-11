Les sénateurs américains demandent à l'USDA d'agir d'urgence sur le vaccin contre la grippe aviaire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les sénateurs demandent à l'USDA de donner la priorité à la science dans le développement du vaccin contre la grippe aviaire

*

L'USDA a promis 100 millions de dollars pour la recherche sur les vaccins contre la grippe aviaire en mars dernier

*

L'industrie de la volaille est divisée sur la vaccination en raison de préoccupations commerciales

(Ajout du commentaire de l'USDA au paragraphe 6) par Leah Douglas

Un groupe bipartisan de sénateurs américains a exhorté cette semaine l'administration du président Donald Trump à finaliser un plan scientifique pour le développement d'un vaccin contre la grippe aviaire pour le bétail, selon une lettre vue par Reuters.

Plus de 180 millions de poulets, de dindes et d'autres volailles ont été tués à la suite d'une épidémie de grippe aviaire qui a débuté en 2022. Le ministère américain de l'agriculture a déclaré en juin qu'il était en train d'élaborer un plan potentiel de vaccination des volailles, mais n'a pas donné plus de détails.

L'USDA devrait prendre des "mesures renouvelées" pour lutter contre la grippe aviaire alors que les infections augmentent pendant les mois d'hiver, ont déclaré 23 sénateurs américains dans une lettre envoyée mercredi à la secrétaire à l'agriculture Brooke Rollins et rapportée en premier lieu par Reuters.

"Toute stratégie vaccinale finalisée doit prendre en compte les commentaires des parties prenantes de la santé animale et des experts de l'industrie, et s'appuyer sur des données scientifiques solides", indique la lettre, dirigée par Amy Klobuchar du Minnesota, la principale démocrate de la commission sénatoriale de l'agriculture, et le sénateur républicain Mike Rounds du Dakota du Sud.

Parmi les autres signataires de la lettre figurent le chef de la majorité sénatoriale, John Thune, du Dakota du Sud, et plusieurs membres républicains et démocrates de la commission sénatoriale de l'agriculture.

Un porte-parole de l'USDA a déclaré que les efforts de biosécurité des agriculteurs constituent l'outil le plus efficace pour limiter la propagation de la grippe aviaire et que la réponse de l'agence au virus "s'appuie sur des décennies de pratiques épidémiologiques et de protocoles de biosécurité scientifiquement validés"

En mars, l'USDA a promis 100 millions de dollars pour la recherche de vaccins et de traitements pour les poules pondeuses dans le cadre d'une stratégie plus large de lutte contre la grippe aviaire, qui a fait grimper le prix des œufs à des niveaux record.

L'agence a déclaré en juin qu'elle avait reçu 417 propositions pour les fonds, mais n'a pas annoncé d'autres détails.

En mai, l'administration Trump a annulé un contrat de 700 millions de dollars avec Moderna MRNA.O pour développer un vaccin humain contre la grippe aviaire. Le secrétaire à la santé, Robert F. Kennedy Jr, un militant anti-vaccins de longue date, a réduit d'autres financements pour la recherche sur les vaccins et a supprimé des directives fédérales sur les vaccins qui étaient en vigueur depuis longtemps .

Le secteur de la volaille est divisé sur la question de la vaccination en raison de la possibilité de nuire aux exportations. Dans leur lettre, les sénateurs ont demandé à Brooke Rollins de "travailler en étroite collaboration avec les partenaires commerciaux et les producteurs concernés afin d'évaluer et de gérer pleinement toutes les implications commerciales potentielles" d'un plan de vaccination.

Fin novembre, l'USDA a déclaré à Reuters qu'elle n'avait pas communiqué de plan de vaccination des volailles à ses partenaires commerciaux.