Les semi-conducteurs pèsent sur les Bourses européennes, Teleperformance victime de l'IA

(AOF) - Les marchés actions européens ont terminé en léger retrait, pénalisés par plusieurs poids lourds de la cote. Le CAC 40 a cédé 0,12% à 7 570,81 points tandis que l’EuroStoxx 50 a perdu 1,08% à 4 894,55 points, plombé par ASML. De l’autre côté de l’Atlantique, les semi-conducteurs (AMD, Nvidia) pèsent aussi sur des indices américains en ordre dispersé : le Nasdaq Composite se replie de 2,27% et le S&P500 de 1,16% tandis que le Dow Jones gagne 0,31% vers 17h30.

Selon Bloomberg, l'administration Biden envisagerait de recourir aux restrictions commerciales les plus sévères qui soient, si des entreprises telles qu'ASML continuent de donner à la Chine accès à des technologies de pointe dans le domaine des semi-conducteurs.

Dans le même temps, Donald Trump, a remis en question le soutien des États-Unis à la défense de Taïwan dans une interview accordée à Bloomberg, suggérant que l'île - centre névralgique de l'industrie des puces - devrait payer pour la protection des États-Unis.

Les marchés européens ont aussi souffert aussi succès du laboratoire suisse Roche contre l'obésité: le leader du domaine et première capitalisation européenne, le Danois Novo Nordisk a reculé nettement, de même que son concurrent américain Eli Lilly.

Les signaux baissiers se sont multipliés sur les marchés. UBS remarque qu'avant même le début de la saison des résultats des grandes capitalisations, 25 sociétés ont déjà signalé des points faibles ou modifié leurs prévisions, parmi lesquelles Airbus, H&M, Hugo Boss, Burberry, Carl Zeiss, Umicore, TomTom et Lufthansa. Selon la banque, ces sociétés invoquent notamment "la faiblesse de la demande et une reprise plus lente que prévu, les commandes retardées, la faiblesse de la demande et de l'activité chinoise, le ralentissement de la demande de véhicules électriques et la pression sur les marges ".

Au chapitre des statistiques, le taux d'inflation annuel de la zone euro est estimé à 2,5% en juin, contre 2,6% en mai, selon une estimation rapide publiée par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Il est conforme aux attentes. Le taux d'inflation annuel "core" (hors alimentation, produits énergétiques, alcool et tabac) ressort à 2,9% comme attendu.

Aux Etats-Unis, la production industrielle a augmenté de 0,6% en juin contre un consensus d'une hausse de 0,3% après avoir progressé de 0,9% en mai. Le taux d'utilisation des capacités de production s'est élevé à 78,8% en mai contre 78,5% attendus après 78,3% en mai.

Parallèlement, 1,446 million de permis de construire ont été enregistrés en juin en rythme annuel aux Etats-Unis contre 1,400 million attendu, après 1,399 million en mai.

A Paris, Teleperformance a occupé la dernière place des indices après que l'américain Salesforce a annoncé le lancement d'un agent d'intelligence artificielle dans son domaine, la relation client. EssilorLuxottica le suivait de près à la suite de l'acquisition inattendue de la marque Supreme.