Les semi-conducteurs européens sont pénalisés par les résultats trimestriels plus faibles de Texas Instruments
information fournie par Reuters 22/10/2025 à 09:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 octobre - ** Les fournisseurs européens de semi-conducteurs et de matériaux chutent après que Texas Instruments TXN.O (TI) ait publié des résultats et des prévisions trimestriels inférieurs aux attentes

** L'indice STOXX Europe Technology .SX8P recule de 0,8 %, parmi les plus mauvais élèves de l'indice STOXX 600 .STOXX , qui recule de 0,2 %

** Citigroup indique que TI a publié des résultats et des prévisions plus faibles que prévu, ce qui incite à la prudence pour les acteurs européens, en particulier STMicroelectronics

STMPA.PA (STM) et Infineon IFXGn.DE .

** "Le problème majeur que nous constatons est lié à la marge brute, la direction de Texas Instruments ayant souligné la nécessité de modérer à nouveau les charges des usines pour gérer les stocks", indique Citigroup.

** Siltronic WAFGn.DE , Aixtron AIXGn.DE , Infineon et ams OSRAM AMS.S sont en baisse de 1% à 3,8%

** BESI BESI.AS et STM baissent respectivement de 1,8% et 3%

** X-Fab XFAB.PA et Melexis MLXS.BR sont en baisse de 2,3 % et 2,6 %, respectivement

Semi-conducteurs

Valeurs associées

AIXTRON
13,210 EUR XETRA -2,65%
AMS-OSRAM
12,340 CHF Swiss EBS Stocks -2,83%
BESI
141,6000 EUR Euronext Amsterdam -1,87%
INFINEON TECHNOLOGIES
34,170 EUR XETRA -3,04%
MELEXIS
63,3000 EUR Euronext Bruxelles -2,39%
SILTRONIC
56,250 EUR XETRA -1,23%
STMICROELECTRONICS
25,7800 EUR Euronext Paris -2,97%
STOXX Europe 600
572,20 Pts DJ STOXX -0,19%
STOXX Europe 600 Technology
872,63 Pts DJ STOXX -0,47%
TEXAS INSTRUMENT
180,8400 USD NASDAQ +0,70%
X-FAB SILICON
6,5900 EUR Euronext Paris -2,51%
