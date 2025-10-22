Les semi-conducteurs européens sont pénalisés par les résultats trimestriels plus faibles de Texas Instruments

22 octobre - ** Les fournisseurs européens de semi-conducteurs et de matériaux chutent après que Texas Instruments TXN.O (TI) ait publié des résultats et des prévisions trimestriels inférieurs aux attentes

** L'indice STOXX Europe Technology .SX8P recule de 0,8 %, parmi les plus mauvais élèves de l'indice STOXX 600 .STOXX , qui recule de 0,2 %

** Citigroup indique que TI a publié des résultats et des prévisions plus faibles que prévu, ce qui incite à la prudence pour les acteurs européens, en particulier STMicroelectronics

STMPA.PA (STM) et Infineon IFXGn.DE .

** "Le problème majeur que nous constatons est lié à la marge brute, la direction de Texas Instruments ayant souligné la nécessité de modérer à nouveau les charges des usines pour gérer les stocks", indique Citigroup.

** Siltronic WAFGn.DE , Aixtron AIXGn.DE , Infineon et ams OSRAM AMS.S sont en baisse de 1% à 3,8%

** BESI BESI.AS et STM baissent respectivement de 1,8% et 3%

** X-Fab XFAB.PA et Melexis MLXS.BR sont en baisse de 2,3 % et 2,6 %, respectivement