Les semi-conducteurs de Wall Street bondissent, les commandes d'ASML suscitant un regain d'optimisme sur le supercycle de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
28 janvier - ** Les actions américaines du secteur des semi-conducteurs ont progressé avant le marché après que l'entreprise européenne ASML ASML.AS ait annoncé 13,2 milliards d'euros (15,82 milliards de dollars) de réservations nettes au quatrième trimestre, dépassant de loin les attentes des analystes, la forte demande liée à l'IA ayant alimenté les commandes pour son équipement de fabrication de puces
** Nvidia NVDA.O augmente de 1,7 %, Advanced Micro Devices
AMD.O gagne 1,3 %, Broadcom AVGO.O augmente de 1,5 %
** Micron Technology MU.O augmente de 4,3 %, Intel
INTC.O augmente de 4,6 %, tandis que les actions américaines d'Arm Holdings ARM.O O9Ty.F augmentent d'environ 1 %
** Les analystes de J.P. Morgan ont déclaré que les perspectives de demande robuste soulignent le rôle central d'ASML dans les chaînes d'approvisionnement de l'IA et de la fabrication de semi-conducteurs
(1 $ = 0,8345 euro)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer