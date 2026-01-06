Les secteurs de la technologie et de la santé prolongent le rallye de Wall Street en cette semaine de publication des rapports sur l'emploi ; le Dow Jones atteint un niveau record

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Indices en hausse: Dow 0,53%, S&P 500 0,25%, Nasdaq 0,18%

*

Les entreprises de systèmes de refroidissement chutent après les commentaires du directeur général de Nvidia

*

Les fabricants de puces mémoire enregistrent des gains, SanDisk atteint un niveau record

*

Albemarle gagne du terrain après que Berenberg a relevé son objectif de cours

(Mises à jour en fin de matinée) par Purvi Agarwal et Nikhil Sharma

Les principaux indices de Wall Street ont poursuivi leur progression mardi, le Dow Jones atteignant un niveau record grâce à la hausse des valeurs de la santé et de la technologie, tandis que les investisseurs se sont positionnés en vue du rapport clé sur l'emploi cette semaine, afin d'évaluer les perspectives de la politique de la Réserve fédérale.

Les valeurs de la santé .SPXHC ont été les principaux moteurs de la hausse du S&P 500, en progression de 1,6%. Le fabricant de médicaments Moderna MRNA.O a bondi d'environ 10% après que BofA Global Research a relevé son objectif de cours sur le titre.

Les actions technologiques .SPLRCT ont suivi avec une hausse de 0,5%. Les actions des fabricants de puces mémoire ont progressé, SanDisk SNDK.O bondissant de 23% pour atteindre un niveau record, tandis que ses pairs Western Digital WDC.O et Micron Technology MU.O ont gagné 14,4% et 6%, respectivement.

Art Hogan, chef stratège de marché chez B. Riley Wealth, a déclaré que les discours liminaires des dirigeants de nombreuses entreprises d'IA au salon CES de Las Vegas avaient revigoré le secteur de l'IA.

Le secteur plus large des matériaux .SPLRCM a enregistré la plus forte hausse en pourcentage, en grande partie grâce au bond de 11% du producteur de lithium Albemarle ALB.N après que Berenberg a relevé son objectif de cours sur le titre.

Ces gains ont permis à Wall Street de poursuivre son rebond de lundi tiré par les valeurs financières. Le Dow Jones se situe désormais à environ 1,7% de la barre historique des 50 000.

À 11:52 a.m . ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a augmenté de 261,09 points, ou 0,53%, à 49 238,27, le S&P 500

.SPX a gagné 17,29 points, ou 0,25%, à 6 919,46 et le Nasdaq Composite .IXIC a progressé de 42,21 points, ou 0,18%, à 23 438,04.

"Après une semaine de vacances très terne et raccourcie, on observe un nouveau sentiment d'optimisme sur le marché... c'est une semaine où nous allons obtenir de vraies données économiques pour la première fois depuis des mois et cela va aider à dissiper une partie du brouillard", a déclaré Hogan.

Une série de données sur le marché du travail attireront l'attention des investisseurs, notamment les chiffres cruciaux de l'emploi non agricole de décembre, attendus vendredi, qui revêtent une importance renouvelée compte tenu de la position prudente de la Fed quant à de nouvelles réductions des taux d'intérêt tant qu'il n'y aura pas plus de clarté sur la santé du marché du travail.

Les données de mardi ont montré que le PMI composite final de S&P Global a glissé à 52,7 en décembre contre 53,0 le mois précédent, tandis que le PMI des services a diminué à 52,5 contre 52,9.

Les marchés ont également analysé les commentaires du président de la Fed de Richmond, Tom Barkin, qui a réitéré la prudence de la banque centrale américaine quant à de nouvelles réductions, contrairement au gouverneur Stephen Miran qui a appelé à des réductions agressives dans une interview à Fox Business.

Dans le même temps, les investisseurs ont écarté les craintes de retombées géopolitiques plus larges après que les forces américaines ont capturé le président vénézuélien Nicolas Maduro au cours du week-end, misant sur le fait que cette mesure pourrait ouvrir la voie aux entreprises américaines pour obtenir l'accès aux réserves de pétrole du Venezuela.

Les sociétés pétrolières ont reculé mardi après avoir enregistré des gains importants lors de la session précédente, les géants Exxon Mobil XOM.N et Chevron CVX.N ayant perdu 1,4 % et 3 %, respectivement.

Les commentaires du directeur général de Nvidia, Jensen Huang, sur l'efficacité des nouvelles puces de l'entreprise ont soulevé des inquiétudes sur la demande de systèmes de refroidissement.

Les actions de Johnson Controls JCI.N ont chuté de 7,6 %, tandis que Trane Technologies TT.N a perdu 6 %.

Les actions d'AIG AIG.N ont fait chuter le S&P 500 de 8,3 % après l'annonce du départ de son directeur général, Peter Zaffino , .

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 1,27 contre 1 sur le NYSE et de 1,08 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 47 nouveaux sommets sur 52 semaines et sept nouveaux creux, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 88 nouveaux sommets et 29 nouveaux creux.