Les secteurs de la technologie et de la santé prolongent la hausse de Wall Street, l'accent étant mis sur le rapport sur l'emploi de la semaine

Indices en hausse: Dow 0,07%, S&P 500 0,33%, Nasdaq 0,5%

Vistra progresse après un accord de 4,7 milliards de dollars pour l'achat de Cogentrix Energy

Les fabricants de puces à mémoire enregistrent des gains, SanDisk atteint un niveau record

Albemarle progresse après que Berenberg ait relevé son estimation de prix

(Mise à jour pour l'ouverture du marché) par Purvi Agarwal et Nikhil Sharma

Wall Street a légèrement progressé mardi, sous l'impulsion des valeurs de la santé et de la technologie, prolongeant ainsi la hausse de la séance précédente, les marchés se positionnant en vue du rapport clé sur l'emploi de la semaine afin d'évaluer les perspectives de la politique de la Réserve fédérale.

La hausse des valeursfinancières a propulsé le Dow Jones à un niveau record lundi. Le Dow Jones est maintenant à environ 1,9 % de la barre historique des 50 000 points.

À 9:58 a.m . ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a augmenté de 31,10 points, ou 0,07%, à 49 008,28, le S&P 500

.SPX a gagné 22,95 points, ou 0,33%, à 6 925,00 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 109,20 points, ou 0,47%, à 23 505,02.

Au moins sept des principaux secteurs du S&P étaient dans le vert, les valeurs de la santé .SPXHC l'emportant avec une hausse de 1,7%. Le fabricant de médicaments Moderna MRNA.O a augmenté de 7% après que BofA Global Research a relevé son objectif de prix sur le titre.

Les valeurs technologiques .SPLRCT ont augmenté de 0,7%, tirées par les fabricants de puces. Nvidia NVDA.O a gagné 1,8%. Les actions des fabricants de puces mémoire ont progressé, SanDisk SNDK.O bondissant de 20 % pour atteindre un niveau record, tandis que ses pairs Western Digital WDC.O et Micron Technology MU.O ont ajouté 6 % et 6,4 %, respectivement.

Le mineur de lithium Albemarle ALB.N a bondi de 12,1 % après que Berenberg a relevé son prix cible de 75 $ à 135 $. Le titre a dopé l'indice plus large des matériaux .SPLRCM de 1,4%.

Les investisseurs ont écarté les craintes de retombées géopolitiques plus larges après que les forces américaines ont capturé le président vénézuélien Nicolas Maduro au cours du week-end, pariant que le mouvement pourrait ouvrir la voie aux entreprises américaines pour obtenir l'accès aux réserves de pétrole du Venezuela.

Les sociétés pétrolières ont reculé mardi après avoir enregistré des gains importants lors de la session précédente, les géants Exxon Mobil XOM.N et Chevron CVX.N ayant perdu 1,2 % et 2 %, respectivement.

L'administration du président américain Donald Trump prévoit de rencontrer les dirigeants des compagnies pétrolières plus tard cette semaine pour discuter de la relance de la production au Venezuela.

"Il y a beaucoup de réoutillage à faire pour que ces producteurs en aval soient prêts pour ce type de pétrole brut. C'est possible - et ce sera probablement le cas. Les grandes questions sont de savoir combien de temps... combien d'investissements seront nécessaires, et qui fera ces investissements", a déclaré Mark Malek, directeur des investissements chez Siebert Financial.

Cette semaine, les investisseurs seront attentifs à une série de données sur le marché de l'emploi, notamment les chiffres cruciaux de l'emploi non agricole de décembre, vendredi, qui peuvent influencer la politique monétaire de la Fed.

Ces données revêtent une importance renouvelée depuis que le président de la Fed, Jerome Powell, a appelé à la prudence et à ne pas procéder à de nouvelles réductions lors de la réunion de décembre de la banque centrale tant que la santé du marché de l'emploi n'est pas plus claire.

La publication marquera également le retour d'un rapport de données standard qui n'a pas été affecté par la fermeture du gouvernement, au cours de laquelle la collecte de données cruciales a été suspendue.

Le président de la Fed de Richmond, Tom Barkin, a déclaré que les futurs mouvements de taux devraient être soigneusement guidés par les données entrantes, compte tenu des risques pour les objectifs de la banque centrale en matière d'emploi et d'inflation, tandis que le gouverneur Stephen Miran a déclaré dans une interview à Fox Business que la politique était restrictive et qu'elle freinait l'économie.

Le dernier indice PMI composite américain de S&P Global a reculé à 52,7 en décembre, contre 53,0 le mois précédent, tandis que l'indice PMI des services a reculé à 52,5 contre 52,9, signalant toujours une expansion.

Vistra VST.N a gagné 4,8% après avoir annoncé un accord pour acheter Cogentrix Energy à Quantum Capital Group pour environ 4,7 milliards de dollars.

Les valeurs en progression ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 1,08 contre 1 sur le NYSE et de 1,18 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 33 nouveaux records sur 52 semaines et quatre nouveaux records à la baisse, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 65 nouveaux records et 17 nouveaux records à la baisse.