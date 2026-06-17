Les Saoudiens sollicitent l'accord de l'UE pour un contrat de 55 milliards de dollars avec EA ; la décision est attendue d'ici le 22 juillet

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Un groupe d'investisseurs, dont le Fonds d'investissement public d'Arabie saoudite, a sollicité l'autorisation des autorités de la concurrence de l'UE pour son acquisition, d'un montant de 55 milliards de dollars, du développeur de jeux vidéo Electronic Arts EA.O , selon un document déposé mercredi auprès de la Commission européenne.

La Commission, qui est l'autorité de concurrence de l'UE, a fixé au 22 juillet la date limite pour rendre sa décision. Elle peut soit autoriser l'opération, avec ou sans mesures correctives, soit ouvrir une enquête approfondie si elle nourrit de sérieuses inquiétudes.

Le groupe, qui comprend Affinity Partners, dirigé par Jared Kushner, et la société de capital-investissement Silver Lake, avait annoncé en septembre dernier l’opération visant le créateur des jeux "Battlefield" et "Madden NFL".

Le PIF, le fonds souverain saoudien d’une valeur de 1 000 milliards de dollars, mise sur la valeur durable des franchises de jeux à succès alors que le secteur se redresse et que le royaume s’efforce de devenir une plaque tournante mondiale pour les jeux vidéo et le sport.

Cette opération, qui devrait obtenir l’autorisation des autorités de la concurrence de l’UE, devra également être approuvée au regard des règles européennes visant à empêcher l’octroi de subventions étrangères déloyales à des entreprises dans le but d’acquérir des concurrents.

Le groupe n’a pas encore sollicité l’autorisation de l’UE au titre des règles de l’Union en matière de subventions.