Les salariés de Suez interjettent appel du jugement en faveur de Veolia
Reuters•03/02/2021 à 16:23
3 février (Reuters) - Suez SA SEVI.PA :
* APPEL DES CSE DE SUEZ POUR FAIRE RECONNAÎTRE LE DROIT IMMÉDIAT DES SALARIÉS À ÊTRE CONSULTÉS
* PAR JUGEMENT DU 3 FÉVRIER 2021, LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE A FAIT DROIT AUX DEMANDES DE VEOLIA
* LES CSE DE SUEZ INTERJETTENT APPEL DE CE JUGEMENT AFIN QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE LE PROJET DE VEOLIA, D'UNE AMPLEUR INÉGALÉE, A DES CONSÉQUENCES SUR L'ENSEMBLE DES ENTITÉS DU GROUPE SUEZ
* SUEZ RÉITÈRE SON SOUHAIT D'ENGAGER DES DISCUSSIONS CONSTRUCTIVES AVEC VEOLIA, SUR LA BASE DE SA SOLUTION SOUTENUE PAR ARDIAN-GIP
* DISCUSSIONS POUR DÉFINIR UN PROJET RESPECTUEUX DE L'ENSEMBLE DES PARTIES PRENANTES ET CONFORME À LEURS INTÉRÊTS RESPECTIFS POUR PERMETTRE LE RENFORCEMENT DES DEUX GROUPES, SANS DÉMANTÈLEMENT DE SUEZ
Pour plus de détails, cliquez sur SEVI.PA
(Rédaction de Gdansk)
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