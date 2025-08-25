Les rouages de l'opération de rachat de JDE Peet's par Keurig Dr Pepper pour un montant de 18 milliards de dollars

Keurig Dr Pepper KDP.O a annoncé lundi qu'il allait acheter la société néerlandaise JDE Peet's

JDEP.AS pour 15,7 milliards d'euros (18,4 milliards de dollars) en espèces, dans le but de créer un poids lourd mondial du café.

Voici ce que l'on sait de la transaction:

LA STRUCTURE DE L'OPÉRATION:

- Dans un premier temps, KDP achètera JDE Peet's pour 15,7 milliards d'euros, une opération qui devrait être finalisée au cours du premier semestre 2026.

- Après l'achat, KDP se scindera en deux sociétés cotées en bourse aux États-Unis, l'une axée sur les boissons rafraîchissantes et l'autre sur le café, appelées respectivement Beverage Co et Global Coffee Co.

- Le démantèlement de l'entité combinée se fera par le biais d'une scission de Global Coffee Co au profit des actionnaires de KDP d'ici la fin de l'année 2026.

- L'opération se traduira par des économies de coûts et une création de valeur de 400 millions de dollars sur trois ans.

- JAB Holding, qui détient 4,4 % de KDP et environ 68 % de JDE Peet's via sa division Acorn, détiendra près de 5 % des deux entités après la scission.

QUE SAVONS-NOUS DE BEVERAGE CO?

- Plus de 11 milliards de dollars de ventes nettes annuelles, dont 88 % aux États-Unis.

- 3,3 milliards de dollars de bénéfices ajustés avant intérêts, impôts et amortissements.

- Principales marques: Dr Pepper, Canada Dry, 7UP et A&W.

- L'entreprise sera dirigée par l'actuel directeur général de KDP, Tim Cofer.

- Le siège social sera situé à Frisco, au Texas.

QUE SAVONS-NOUS DE GLOBAL COFFEE CO?

- Environ 16 milliards de dollars de ventes nettes annuelles combinées, dont 40 % en Amérique du Nord et en Europe, respectivement.

- 3,1 milliards de dollars de bénéfices ajustés avant intérêts, impôts et amortissements.

- Selon KDP, il s'agira de "la plus grande entreprise de café au monde".

- Marques principales: Keurig, Jacobs, L'OR et Peet's.

- Elle sera dirigée par l'actuel directeur financier de KDP, Sudhanshu Priyadarshi.

- Siège mondial à Burlington, Massachusetts; siège international à Amsterdam, Pays-Bas.