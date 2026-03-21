Les rois de la K-pop BTS enflamment Séoul avec un gigantesque concert de retour

Cette vue d'ensemble montre la scène (en haut à gauche) du concert de retour du groupe de K-pop BTS, sur la place Gwanghwamun, dans le centre-ville de Séoul, le 21 mars 2026 ( AFP / Jung Yeon-je )

Les membres du groupe sud-coréen phénomène BTS se sont réunis sur scène samedi soir pour leur premier concert depuis près de quatre ans, électrisant une foule immense rassemblée au centre de Séoul pour un spectacle de K-pop retransmis en direct à des millions de fans à travers le monde.

Le boys band, parmi les plus écoutés au monde, a marqué une pause en 2022 le temps que ses sept membres effectuent leur service militaire, obligatoire en Corée du Sud.

Leur retour est un événement au-delà des frontières du pays. Des millions de personnes dans quelque 190 pays devraient être en train de suivre le concert, diffusé en direct sur Netflix . Il précède une tournée mondiale de 82 dates, dont deux en France.

A Séoul, des centaines de milliers de fans, connus sous le nom d'ARMY, ont commencé dès le matin à se rassembler avec l'espoir d'apercevoir le concert.

Le spectacle est déjà grandiose par son décor: la place Gwanghwamun près du palais royal de Gyeongbokgung, symbole de la résilience coréenne face à l'effondrement des dynasties et à la domination coloniale, mais aussi théâtre traditionnel de manifestations politiques en tout genre.

Sur place, les autorités ont déployé quelque 6.700 policiers et 8.200 agents de sécurité chargés de gérer la foule lors du concert qui a débuté à 20H00 (11H00 GMT).

Seule ombre au tableau à ce stade: une blessure à la cheville pour le chanteur et leader du groupe, RM. L'agence de BTS a annoncé vendredi que sa participation sur scène serait limitée.

- Record -

Le groupe a amorcé son retour vendredi avec son premier album depuis 2020: "ARIRANG". Dès le premier jour, il s'est vendu à près de quatre millions d'exemplaires, a annoncé samedi Big Hit Music, le label de BTS. Cinq millions de fans l'ont pré-enregistré sur Spotify, un record pour un groupe de K-pop.

"ARIRANG" tire son nom d'une chanson folklorique évoquant la nostalgie et la séparation, souvent considérée comme l'hymne national officieux de la Corée. Le groupe affirme ainsi son identité.

Des passants défilent devant une supérette ornée d'une bannière souhaitant la bienvenue aux fans de BTS, à proximité du lieu du concert de retour du boys band de K-pop BTS, dans le centre-ville de Séoul, le 21 mars 2026 ( AFP / Jung Yeon-je )

Réunissant des collaborations avec de nombreux artistes et producteurs occidentaux, les 14 titres de l'album mêlent rap, rythmes puissants et expérimentation.

Avant qu'ils ne montent sur scène, les fans scandaient "BTS ! BTS !", tandis que la grande avenue menant à la place Gwanghwamun – le cœur historique de Séoul – était bondée de monde à perte de vue.

"Salut Séoul, nous sommes de retour", a déclaré l'un des membres du groupe.

La porte de Gwanghwamun était illuminée aux couleurs de l'arc-en-ciel, tandis qu'une immense installation scénique comportant trois éléments circulaires – symbolisant le nouvel album de BTS – brillait sous d'imposantes structures d'éclairage.

Lee Yeon-seo, 36 ans, une Sud-Coréenne venue de la ville méridionale de Jeonju, faisait partie de ceux qui sont arrivés tôt.

"Ma place est vers l'avant, près de la scène principale, donc je suis encore plus excitée à l'idée de pouvoir les voir de près", a-t-elle déclaré à l'AFP.

"Avec la tournée qui démarre en avril, c’est le début de leur nouveau voyage. D'une certaine manière, c'est un honneur de vivre cela en direct, comme ça, plus intensément que la plupart des gens."

"Je viens d’Australie, donc je suis venue en Corée pour la culture et pour le concert de BTS, juste pour voir", a déclaré Gloria Moloney, 22 ans, à l'AFP.

- Fans fidèles -

Formé en 2010, BTS a été l'un des premiers groupes de K-Pop à exploser à l'international, se classant en tête du Billboard 200 américain avec des titres comme "Dynamite" et "Butter".

Un policier en faction sur la place de Séoul devant accueillir le concert de BTS, le 21 mars 2026 ( AFP / Jung Yeon-je )

Au sommet de sa gloire avant sa pause, BTS comptait parmi les artistes les plus écoutés sur Spotify, aux côtés de Taylor Swift et Justin Bieber.

Près de quatre ans plus tard, les fans du monde entier sont toujours au rendez-vous.

Les rues sont ornées de banderoles proclamant "Welcome BTS & ARMY" et les rayons débordent de produits dérivés à l'effigie du groupe.

Si les fans s'enthousiasment pour la musique, ils sont aussi attachés aux messages portés par leurs stars favorites.

BTS s'est ainsi fait le porte-drapeau de campagnes de l'Unicef, du mouvement "Black Lives Matter" et de la lutte contre le racisme anti-asiatique.

Ses membres ont également parlé sans détours des pressions exercées par l'industrie musicale.

Leur message "s'est toujours concentré sur l'introspection, la résilience et le courage d'aller de l'avant, même lorsque la vie semble incertaine", décrit Carmen Low, fan malaisienne de 32 ans.

"Ces thèmes semblent tout aussi pertinents, sinon plus, en 2026", a-t-elle affirmé à l'AFP.