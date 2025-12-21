Les robotaxis de Tesla ne sont pas affectés par la panne d'électricité de San Francisco, selon Musk

Le directeur général de Tesla

TSLA.O , Elon Musk, a déclaré dimanche que les robotsaxis de l'entreprise n'avaient pas été affectés par une panne d'électricité à San Francisco.

"Les robotsaxis de Tesla n'ont pas été affectés par la panne de courant à San Francisco", a déclaré Elon Musk dans un post sur X.