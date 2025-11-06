Les revenus trimestriels de Bombardier augmentent de 11 % grâce à l'augmentation des services et des livraisons

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant canadien d'avions d'affaires Bombardier BBDb.TO a fait état jeudi d'une hausse de 11% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, grâce à une demande accrue dans ses activités de services après-vente et à la livraison de quatre avions de plus qu'il y a un an.

La demande soutenue de vols privés fait gonfler les carnets de commandes des fabricants d'avions d'affaires pour de nouveaux appareils, tout en stimulant les ventes de pièces d'avion et de services de réparation. Au début de l'année, Bombardier a déclaré qu'elle développerait le service après-vente aux États-Unis afin d'augmenter ses revenus et de répondre à la demande accrue des clients.

Bombardier, dont le siège est à Montréal, attend que les organismes de réglementation américains et européens valident son avion d'affaires phare, le Global 8000, qui a été certifié par l'organisme canadien de réglementation des transports mercredi.

L'avion, dont le prix de vente est de 83 millions de dollars et qui devrait être l'avion civil le plus rapide depuis le Concorde, concurrencera le Gulfstream Aerospace de General Dynamics GD.N lorsqu'il entrera en service cette année.

Bombardier a livré 34 avions au cours du trimestre, contre 30 il y a un an, et a réitéré son objectif plus large de livrer plus de 150 avions à ses clients cette année.

Le constructeur d'avions a affiché des revenus trimestriels de 2,31 milliards de dollars, comparativement à 2,07 milliards de dollars l'an dernier, grâce à une hausse de 12 % des revenus tirés des services.

"Notre réseau de services est constamment plein et en expansion au Moyen-Orient et aux États-Unis", a déclaré le chef de la direction, Éric Martel, dans un communiqué.

Sur une base ajustée, Bombardier a gagné 1,21 $ par action pour le trimestre terminé le 30 septembre, en hausse par rapport à 74 cents par action un an plus tôt.

Malgré les tensions commerciales entre le Canada et les États-Unis, le plus grand marché mondial pour les avions d'affaires, Bombardier a été en mesure d'exporter ses avions au sud de la frontière, car ils se conforment à l'accord commercial USMCA.