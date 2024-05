Les revenus du transport d'électricité dopent PPL Corp, qui signe des contrats avec des centres de données

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

(Les résultats du premier trimestre sont meilleurs que prévu, grâce à l'augmentation du chiffre d'affaires et à la baisse des coûts d'exploitation)

La société d'énergie PPL Corp PPL.N a publié des résultats supérieurs aux attentes pour le premier trimestre mercredi, bénéficiant de revenus de transmission plus élevés et de coûts d'exploitation plus faibles, alors que la société a élargi sa base de clients avec plusieurs gigawatts de nouvelle capacité de centre de données.

PPL a bénéficié de volumes de vente plus élevés, d'une augmentation des revenus de transmission et de distribution et de coûts d'exploitation plus faibles, ont déclaré les dirigeants de la compagnie d'électricité et de gaz naturel, dont les zones de service comprennent le Kentucky, la Pennsylvanie et le Rhode Island.

PPL a récemment signé des accords pour ajouter plus de trois gigawatts de capacité de centre de données en Pennsylvanie, chacun des centres nécessitant entre 50 millions et 150 millions de dollars d'investissements en capital de la part de PPL, a déclaré le directeur général Vincent Sorgi lors d'un appel avec des investisseurs.

Les projets en Pennsylvanie, dont la capacité peut dépasser un gigawatt, devraient être mis en service en 2026, a précisé M. Sorgi. La société a déclaré qu'elle recherchait également des clients plus petits pour des centres de données, d'environ 300 à 500 mégawatts chacun, dans le Kentucky, qui nécessiteraient moins d'investissements de la part de la compagnie d'électricité.

"Nous avons une capacité sur notre réseau telle que l'investissement nécessaire pour les centres de données n'est pas trop important", a déclaré M. Sorgi, ajoutant que la fiabilité et l'abondance de terrains à prix raisonnable en Pennsylvanie et au Kentucky ont également attiré l'intérêt des centres de données, qui soutiennent des technologies telles que l'IA générative et l'informatique en nuage et ont été un élément moteur de la résurgence de la demande d'électricité aux États-Unis.

PPL a également déclaré avoir presque achevé 3,1 milliards de dollars d'améliorations d'infrastructure cette année pour accroître la fiabilité et la résilience du réseau et ajouter de l'énergie propre.

Les dépenses d'exploitation de PPL ont chuté de 8% à 1,76 milliard de dollars au premier trimestre, tandis que la société a enregistré des revenus de 2,30 milliards de dollars, dépassant les estimations des analystes de 2,06 milliards de dollars, selon LSEG.

Sur une base ajustée, la société a gagné 54 cents par action, dépassant les estimations de 50 cents.