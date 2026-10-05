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Les revenus de Logic Instrument bondissent de 127% sur neuf mois
information fournie par Zonebourse 05/10/2026 à 18:05

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Le concepteur et distributeur européen de systèmes informatiques durcis pour la défense et les milieux extrêmes a dévoilé un chiffre d'affaires de 59 millions d'euros, sur les neuf premiers mois de l'année, soit une hausse de 127% par rapport à la même période un an plus tôt.

La société précise que la dynamique de son activité a été principalement portée par l'activité Défense.

Fort de ce niveau d'activité, le groupe confirme ses guidances pour l'exercice 2026 avec notamment la confirmation de dépasser les 75 millions d'euros de revenus annuels, et une amélioration sensible de la rentabilité au second semestre 2026.

Parmi les faits marquants récents, l'entreprise signale les premières livraisons à l'OTAN via sa centrale d'achat NSPA pour un montant supérieur à 2 millions d'euros, la mise en service de son unité Tempest en Essonne, ainsi que le financement du développement de NIDIS, un socle étanche multi-capteurs (LoRa) pour la sécurisation de sites sensibles.

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