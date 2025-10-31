Les revenus de cessions de capital-investissement de Carlyle sont en retrait au troisième trimestre, la collecte s'accélère

Hausse des revenus de Carlyle liés aux commissions, baisse des revenus liés aux transactions

Les analystes de Citi qualifient le trimestre de "mitigé"; les actions chutent de 6,3%

L'unité AlpInvest de Carlyle enregistre une croissance de 22% des actifs sous gestion

(Reformulation de l'article, ajout de contexte et de détails) par Isla Binnie et Arasu Kannagi Basil

Le gestionnaire d'actifs Carlyle Group CG.O a fait état vendredi d'une baisse du produit des transactions au troisième trimestre, compensant une hausse des revenus liés aux commissions, et d'un afflux de fonds de 17 milliards de dollars.

La société a déclaré qu'elle s'attendait à dépasser ses objectifs financiers pour l'ensemble de l'année, mais ses actions ont chuté de 6,3 % avant la cloche, les analystes de Citi ayant décrit la période juillet-septembre comme un "trimestre mitigé".

Les entrées ont augmenté par rapport aux 13,4 milliards de dollars du deuxième trimestre et ont été principalement dirigées vers Carlyle AlpInvest, qui achète et vend des participations de seconde main dans des fonds et des portefeuilles de capital-investissement, et vers son activité de crédit mondial. Le total des actifs sous gestion a augmenté de 2 % par rapport au trimestre précédent pour atteindre 474 milliards de dollars.

Les revenus liés aux commissions, qui sont généralement stables pendant la volatilité du marché, ont grimpé à 312 millions de dollars, juste au-dessus de l'estimation moyenne des analystes de 311 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Cependant, les revenus provenant de la vente ou du refinancement d'actifs ont été inférieurs à ceux enregistrés au cours de la même période l'année dernière, ce qui a pesé sur les bénéfices distribuables de la société, c'est-à-dire les bénéfices qui peuvent être reversés aux actionnaires.

Ce chiffre a atteint 368 millions de dollars, soit 0,96 dollar par action, ce qui est inférieur à la prévision moyenne des analystes, qui était de 1,01 dollar.

Les analystes de Citi ont déclaré dans une note que les frais de gestion et les commissions de performance étaient inférieurs, car le capital-investissement "a connu un petit trou d'air" au cours de la période.

Le directeur général de Carlyle, Harvey Schwartz , a souligné la croissance de ses activités d'assurance, de son unité AlpInvest, ainsi que l'augmentation des flux de capitaux provenant de particuliers fortunés.

"La combinaison de ces moteurs de croissance nous donne une forte impulsion jusqu'à la fin de l'année et en 2026", et permet à Carlyle de dépasser ses objectifs financiers pour 2025, a déclaré Schwartz dans un communiqué.

En août, la société prévoyait une croissance de 10 % des revenus liés aux frais et des entrées de fonds de 50 milliards de dollars pour l'ensemble de l'année.

INVESTISSEMENTS ALTERNATIFS

Schwartz s'est efforcé de redresser la situation après que la société a connu quelques années difficiles liées à un ralentissement de l'activité dans l'ensemble du secteur et à une lutte interne pour la succession.

Les actions de Carlyle ont gagné 14% depuis le début de l'année. Ses homologues Blackstone BX.N , KKR KKR.N et Apollo

APO.N , qui sont des sociétés beaucoup plus importantes, ont tous enregistré des baisses de pourcentage à deux chiffres du prix de leurs actions au cours de cette période.

La hausse des taux d'intérêt au cours des dernières années a entravé la capacité des sociétés de capital-investissement à maintenir leur modèle traditionnel, qui consiste à acheter des entreprises, à y travailler pour en augmenter la valeur et à les revendre en réalisant un bénéfice.

De nombreuses sociétés qui avaient commencé à s'appuyer sur ce modèle se sont fortement développées dans les investissements dits alternatifs, tels que l'immobilier, les fonds spéculatifs et le crédit privé.

AlpInvest est devenu un moteur de croissance pour Carlyle, dont les actifs sous gestion ont augmenté de 22 % au cours du trimestre. La société a déclaré en septembre que l'unité avait levé 20 milliards de dollars pour acheter des participations dans des sociétés de capital-investissement de seconde main.

L'activité commerciale s'est accélérée à l'échelle mondiale au cours des derniers mois et des transactions spectaculaires ont été conclues, ce qui laisse espérer d'autres opérations à venir. L'une d'entre elles est l'introduction en bourse très attendue du fabricant de fournitures médicales Medline, que Carlyle possède avec d'autres sociétés d'investissement, Blackstone BX.N et Hellman & Friedman. L'opération pourrait valoriser l'entreprise à 50 milliards de dollars, selon Reuters.