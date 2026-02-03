 Aller au contenu principal
Libye: Seif al-Islam Kadhafi, l'un des fils du dictateur défunt, est mort
information fournie par AFP 03/02/2026 à 21:01

Seif al-Islam Kadhafi, l'un des fils de l'ex-dictateur libyen Mouammar Kadhafi, le 23 août 2011 à Tripoli ( AFP / Imed LAMLOUM )

Seif al-Islam Kadhafi, l'un des fils de l'ex-dictateur libyen Mouammar Kadhafi, longtemps vu comme son successeur potentiel et recherché par la Cour pénale internationale (CPI) pour crimes contre l'humanité, est mort, ont annoncé ses proches sans plus de détails.

Son conseiller, Abdullah Othman Abdurrahim, a indiqué qu'il était décédé dans une publication sur Facebook, sans autres précisions.

"Le docteur Seif al-Islam est tombé en martyr", a de son côté déclaré son cousin, Hamid Kadhafi, par téléphone à la chaîne Libya al-Ahrar.

"Nous n'avons pas d'autres informations", a-t-il ajouté.

Selon plusieurs médias, il serait mort au sud de la ville de Zenten, dans l'ouest de la Libye.

Longtemps présenté comme le successeur potentiel de son père, Seif al-Islam, 53 ans, s'était forgé une image de modéré et de réformateur. Une réputation qui s'est effondrée quand il a promis des bains de sang au début de la rébellion.

Recherché par la CPI pour crimes contre l'humanité, il avait été arrêté dans le sud libyen. Longtemps détenu à Zenten, il a été condamné à mort en 2015 à l'issue d'un procès expéditif avant de bénéficier d'une amnistie.

Jusqu'à l'annonce de son décès, on ne savait pas où il se trouvait. En 2021, il avait déposé sa candidature à la présidentielle, misant sur le soutien des nostalgiques de l'ancien régime. L'élection ne s'est finalement pas tenue.

