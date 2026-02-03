Les retards du réseau électrique compromettent l'expansion des centres de données d'Amazon en Europe

Les longs délais de raccordement aux réseaux électriques remettent en cause les projets d'Amazon AMZN.O d'étendre ses centres de données en Europe, a déclaré l'entreprise à Reuters, alors que les industries augmentent la pression sur les décideurs politiques pour qu'ils modernisent les réseaux d'énergie vieillissants. Les industries à forte consommation d'énergie ont exhorté l'Union européenne à investir davantage dans les réseaux, avertissant qu'une connexion rapide à des réseaux électriques stables et fiables est un critère essentiel pour les investissements dans de nouveaux sites industriels en Europe.

Pamela MacDougall, responsable des marchés de l'énergie et de la réglementation pour la région EMEA chez Amazon Web Services (AWS), a déclaré que le délai de raccordement au réseau était devenu l'un des principaux facteurs de décision pour les investissements dans les centres de données de l'entreprise.

La connexion au réseau de transmission en Europe peut prendre jusqu'à sept ans, alors qu'il faut environ deux ans pour développer un centre de données.

Aux États-Unis, les délais de raccordement sont en moyenne de un à trois ans, selon l'Agence internationale de l'énergie, mais ils peuvent parfois atteindre sept ans. "Et nous constatons de plus en plus en Europe que la certitude de la date de livraison continue d'être retardée", a-t-elle déclaré lors d'une interview.

L'année dernière, la Commission européenne a proposé des modifications juridiques visant à limiter à deux ans les délais d'approbation des permis d'exploitation des réseaux par les autorités et à exempter les projets de réseaux d'évaluations environnementales, afin d'accélérer la modernisation des réseaux électriques européens. Les pays de l'UE et les législateurs négocient actuellement ces propositions.

CONGESTION DU RÉSEAU

Mme MacDougall a déclaré que "dans de nombreux pays" d'Europe, Amazon avait voulu construire des infrastructures, mais que les connexions manquantes ou la congestion du réseau électrique avaient rendu le projet irréalisable.

"Il y a un décalage. Nous voulons nous développer et croître dans les deux ans", a déclaré Mme MacDougall, ajoutant que les retards "remettaient en question nos aspirations de croissance".

L'Italie et l'Espagne font partie des pays où les raccordements au réseau sont ralentis par un arriéré de projets dits "spéculatifs" qui ont demandé des raccordements par précaution mais qui n'aboutiront probablement pas, a déclaré l'association du secteur de l'électricité Eurelectric.

Les règles du "premier arrivé, premier servi" signifient que les autres projets ne peuvent pas les dépasser dans la file d'attente.

Un autre facteur est la longueur des délais d'attente pour l'obtention des permis de modernisation des réseaux électriques européens. La réduction de ces délais fait partie des changements juridiques proposés par la Commission européenne.

Mme MacDougall est vice-présidente de GIGA, une association industrielle lancée le mois dernier pour inciter les décideurs politiques à moderniser les réseaux électriques européens. Parmi les autres membres figurent les entreprises technologiques Meta

META.O et Google GOOGL.O , grandes consommatrices d'énergie, ainsi que la société Fastned FASTN.AS , spécialisée dans les infrastructures de recharge des véhicules électriques.

Amazon construit des centres de données dans toute l'Europe dans le cadre de l'expansion d'AWS, le plus grand fournisseur mondial de services en nuage, qui propose de la puissance de calcul, du stockage de données et d'autres services numériques.

L'entreprise ne divulgue pas le nombre exact de centres de données qu'elle possède en Europe, mais elle dispose d'une infrastructure existante dans plus de 20 pays européens et accroît ses investissements dans des pays tels que la France, l'Allemagne et l'Espagne.