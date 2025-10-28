 Aller au contenu principal
Les retards de vols dépassent les 5 600 au 27e jour de la fermeture du gouvernement
information fournie par Reuters 28/10/2025 à 00:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Actualisation du nombre de retards de vols aux paragraphes 1-2, 5) par David Shepardson

La tourmente du transport aérien américain s'est aggravée avec plus de 5 600 vols retardés dans tout le pays lundi, les absences des contrôleurs aériens augmentant alors que la fermeture du gouvernement fédéral en est à son 27e jour.

L'administration fédérale de l'aviation a invoqué un manque de personnel et imposé des programmes de retard au sol à l'aéroport de Newark dans le New Jersey, à l'aéroport d'Austin au Texas et à l'aéroport international de Dallas Fort Worth. Les vols dans le sud-est ont été retardés plus tôt en raison d'une importante pénurie de personnel au contrôle d'approche radar du terminal d'Atlanta.

Environ 13 000 contrôleurs aériens et 50 000 agents de l'Administration de la sécurité des transports doivent travailler sans salaire après qu'une impasse budgétaire entre le président républicain Donald Trump et les démocrates du Congrès a déclenché le shutdown.

L'administration Trump a prévenu que les perturbations des vols allaient augmenter car les contrôleurs n'auront pas reçu leur premier salaire complet mardi.

Plus de 8 800 vols ont été retardés dimanche.

Southwest Airlines LUV.N a eu 47%, ou 2 089, de ses vols retardés dimanche, tandis qu'American Airlines AAL.O a eu 1 277, ou 36%, de ses vols retardés, selon FlightAware, un site web de suivi des vols. United Airlines UAL.O a eu 27%, ou 807, de ses vols retardés et Delta Air Lines DAL.N a eu 21%, ou 725, de ses vols retardés.

Lundi, Southwest avait 31% de vols retardés, American 24%, Delta 18% et United Airlines 12% à 19h00 ET (2300 GMT), selon FlightAware.

Un responsable du ministère américain des transports a déclaré que 44 % des retards de dimanche étaient dus à l'absence des contrôleurs, ce qui représente une forte augmentation par rapport aux 5 % habituels.

Les retards et les annulations de plus en plus nombreux alimentent la frustration du public et intensifient l'examen de l'impact du shutdown, ce qui accroît la pression sur les législateurs pour qu'ilsle résolvent.

Le secrétaire d'État aux transports, Sean Duffy, s'est rendu à Cleveland pour rencontrer les contrôleurs lundi, tandis que le syndicat National Air Traffic Controllers Association prévoit d'organiser des manifestations dans de nombreux aéroports mardi pour souligner la première absence de salaire.

La FAA compte environ 3 500 contrôleurs aériens de moins que les niveaux de personnel visés, et nombre d'entre eux ont effectué des heures supplémentaires obligatoires et des semaines de six jours avant même la fermeture.

En 2019, lors d'une fermeture de 35 jours, le nombre d'absences des contrôleurs et des agents de la TSA a augmenté car les travailleurs n'ont pas reçu leur salaire, ce qui a allongé les temps d'attente à certains points de contrôle dans les aéroports. Les autorités ont été contraintes de ralentir le trafic aérien à New York et à Washington.

