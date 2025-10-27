Les retards de vols dépassent les 2 700 au 27e jour de la fermeture du gouvernement

La crise du transport aérien s'est aggravée avec plus de 2 700 vols retardés dans tout le pays lundi et plus de 8 600 retards dimanche, les absences des contrôleurs aériens augmentant dans un contexte de fermeture du gouvernement fédéral qui en est à son 27e jour.

L'Administration fédérale de l'aviation (FAA) a fait état d'un manque de personnel affectant les vols dans le Sud-Est et à l'aéroport de Newark dans le New Jersey, tandis que la FAA a imposé un retard au sol à l'aéroport international de Los Angeles qui a retardé les vols de 25 minutes en moyenne.

Selon FlightAware, un site web de suivi des vols, 45 % des vols de Southwest Airlines LUV.N , soit 2 000 vols, ont été retardés dimanche, tandis que près de 1 200 vols d'American Airlines AAL.O , soit un tiers, ont été retardés. United Airlines UAL.O a eu 24%, ou 739, de ses vols retardés et Delta Air Lines DAL.N a eu 17%, ou 610, de ses vols retardés.

Environ 13 000 contrôleurs aériens et 50 000 agents de l'Administration de la sécurité des transports doivent travailler sans salaire. L'administration Trump a averti que les perturbations des vols augmenteront à mesure que les contrôleurs manqueront leur premier salaire complet mardi.

Lundi, Southwest avait 15% de vols retardés, American 12% et Delta 9% à 13h30 EDT (1730 GMT), selon FlightAware.

Un responsable du ministère américain des transports a déclaré que 44 % des retards de dimanche étaient dus à des absences de contrôleurs, ce qui représente une forte augmentation par rapport aux 5 % habituels.

Les retards et les annulations de plus en plus nombreux alimentent la frustration du public et intensifient l'examen de l'impact du shutdown, ce qui accroît la pression sur les législateurs pour qu'ils sortent de l'impasse budgétaire.

Il manque environ 3 500 contrôleurs aériens à la FAA pour atteindre les objectifs fixés en matière de personnel, et nombre d'entre eux effectuaient des heures supplémentaires obligatoires et travaillaient six jours par semaine avant même le shutdown.

En 2019, lors d'une fermeture de 35 jours, le nombre d'absences des contrôleurs et des agents de la TSA a augmenté car les travailleurs n'ont pas reçu leur salaire, ce qui a allongé les temps d'attente à certains points de contrôle des aéroports. Les autorités ont été contraintes de ralentir le trafic aérien à New York et à Washington.