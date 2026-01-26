Les retards de fabrication d'avions atteignent des "niveaux presque stratosphériques", selon M. Hazy d'Air Lease

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
La forte demande porte les carnets de commandes des constructeurs d'avions à des "niveaux presque stratosphériques", a déclaré lundi le président d'Air Lease Corp AL.N .
"Les perspectives d'une forte demande portent les carnets de commandes des OEM (fabricants d'équipements d'origine) à des niveaux records, presque stratosphériques", a déclaré Steven Udvar-Hazy lors de la conférence Airline Economics.
