Les retards de fabrication d'avions atteignent des "niveaux presque stratosphériques", selon M. Hazy d'Air Lease
information fournie par Reuters 26/01/2026 à 12:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La forte demande porte les carnets de commandes des constructeurs d'avions à des "niveaux presque stratosphériques", a déclaré lundi le président d'Air Lease Corp AL.N .

"Les perspectives d'une forte demande portent les carnets de commandes des OEM (fabricants d'équipements d'origine) à des niveaux records, presque stratosphériques", a déclaré Steven Udvar-Hazy lors de la conférence Airline Economics.

Valeurs associées

AIR LEASE RG-A
64,420 USD NYSE -0,02%
AIRBUS
203,5500 EUR Euronext Paris -1,57%
BOEING CO
252,110 USD NYSE +0,29%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved.

1 commentaire

  • 12:33

    je ne lis rien qui concerne des retards ... ???

Signaler le commentaire

