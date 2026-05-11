Les résultats trimestriels de Circle bénéficient de la sécurité offerte par les stablecoins en cette période de volatilité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Circle CRCL.N a annoncé lundi une hausse de son chiffre d'affaires trimestriel et de ses revenus de réserve, grâce à l'adoption et à la circulation accrues de son stablecoin.

La volatilité des marchés et le conflit au Moyen-Orient ont poussé les investisseurs à se détourner des cryptomonnaies au profit des stablecoins en début d'année afin de mettre leur capital à l'abri.

La mise en place du cadre MiCA en Europe et l'adoption de la loi américaine GENIUS ont orienté les utilisateurs vers des actifs numériques réglementés, stimulant l'adoption de l'USDC, le stablecoin phare de Circle et le deuxième plus important au monde en termes de valeur de marché après Tether.

La circulation de l'USDC a augmenté de 28% par rapport à l'année précédente pour atteindre 77 milliards de dollars à la fin du premier trimestre. Le chiffre d'affaires total et les revenus de réserve ont progressé de 20% pour s'établir à 694 millions de dollars.