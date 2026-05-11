 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les résultats trimestriels de Circle bénéficient de la sécurité offerte par les stablecoins en cette période de volatilité
information fournie par Reuters 11/05/2026 à 12:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Circle CRCL.N a annoncé lundi une hausse de son chiffre d'affaires trimestriel et de ses revenus de réserve, grâce à l'adoption et à la circulation accrues de son stablecoin.

La volatilité des marchés et le conflit au Moyen-Orient ont poussé les investisseurs à se détourner des cryptomonnaies au profit des stablecoins en début d'année afin de mettre leur capital à l'abri.

La mise en place du cadre MiCA en Europe et l'adoption de la loi américaine GENIUS ont orienté les utilisateurs vers des actifs numériques réglementés, stimulant l'adoption de l'USDC, le stablecoin phare de Circle et le deuxième plus important au monde en termes de valeur de marché après Tether.

La circulation de l'USDC a augmenté de 28% par rapport à l'année précédente pour atteindre 77 milliards de dollars à la fin du premier trimestre. Le chiffre d'affaires total et les revenus de réserve ont progressé de 20% pour s'établir à 694 millions de dollars.

Cryptoactif
Devises
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank