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Les résultats trimestriels d'AutoZone progressent grâce à une demande toujours soutenue en pièces automobiles
information fournie par Reuters 26/05/2026 à 14:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 mai - Le distributeuraméricain de piècesautomobiles AutoZone AZO.N a annoncé mardi une hausse de son bénéfice et de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, grâce à une demande soutenue pour les pièces d'entretien et à la bonne santé de son activité commerciale, qui génère des marges plus élevées.

L'action de la société a chuté de 5,3% en pré-ouverture.

* La forte demande liée au vieillissement du parc automobile, les pressions inflationnistes et la hausse des prix des voitures neuves incitant les Américains à conserver leurs véhicules plus longtemps, a soutenu les ventes de pièces de rechange, stimulant les bénéfices de détaillants tels qu'AutoZone.

* Toutefois, la hausse des coûts et les investissements en stocks continuent de peser sur les marges, ce qui incite les détaillants à s'appuyer davantage sur l'activité commerciale pour assurer leur croissance.

* Des concurrents tels qu'O'Reilly Automotive ORLY.O ont signalé des tendances similaires, la demande résiliente étant contrebalancée par des pressions persistantes sur les marges.

* La margebrute d'AutoZone a reculé à 52,2% par rapport à l'année précédente, principalement en raison d'une charge comptable hors trésorerie liée aux stocks, qui a été partiellement compensée par des améliorations de la marge sous-jacente.

* Le chiffre d'affaires global pour le trimestre clos le 9 mai a augmenté de 8,4% par rapport à l'année précédente, pour atteindre environ 4,84 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars , et s'est situé légèrement au-dessus de l'estimation moyenne des analystes de 4,83 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* Les ventes commerciales nationales ont augmenté de 10,4% par rapport à l'année précédente, pour atteindre 1,4 milliard (XX,XX milliards d'euros) de dollars au cours du trimestre.

* Le bénéfice net trimestriel d'AutoZone a augmenté de 5,4% par rapport à l'année dernière, pour atteindre 641,49 millions (XX,XX millions d'euros) de dollars, soit 38,95 dollars (XX,XX euros) par action. Les analystes s'attendaient à un bénéfice trimestriel de 36,28 dollars (XX,XX euros) par action.

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