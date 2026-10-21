Les résultats financiers donnent un nouvel élan au secteur de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le Nasdaq progresse d'environ 0,4 %, le S&P 500 reste pratiquement inchangé, le Dow Jones recule

* Les secteurs de la technologie et de l'industrie mènent la hausse sectorielle du S&P 500; celui des services de communication est le plus en retrait

* L'indice Euro STOXX 600 progresse d'environ 0,9 %

* Le dollar, l'or et le pétrole brut américain sont pratiquement stables; le bitcoin progresse d'>1 %

* Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans recule légèrement à environ 5,11 %

21 octobre - Bienvenue sur la page dédiée à la couverture en temps réel des marchés, proposée par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires à l’adresse

LE SECTEUR DE L’IA BÉNÉFICIE D’UN NOUVEAU COUP DE POUCE GRÂCE AUX RÉSULTATS

Les principaux indices de Wall Street affichent des résultats mitigés en début de séance ce mercredi après que les résultats de SpaceX et de Super Micro Computer ont ravivé l’enthousiasme pour le secteur de l’IA, même si Netflix pèse sur le moral des investisseurs après avoir publié des perspectives qui n’ont pas su les convaincre.

SpaceX SPCX.O progresse d’environ 12 % après qu’Elon Musk a déclaré mardi qu’une fusion entre la société et Tesla serait « une bonne idée ». L’entreprise spécialisée dans les fusées et les technologies spatiales a également annoncé son premier bénéfice depuis son introduction en bourse. L’action Tesla

TSLA.O est en hausse de plus de 3 %.

Super Micro SMCI.O contribue à cette ambiance optimiste, avec une hausse de plus de 12 % après la publication de ses résultats, tandis que Netflix NFLX.O recule de 3 % après que ses prévisions ont déçu les investisseurs.

Les investisseurs attendent également avec impatience les résultats de Tesla et de Meta Platforms META.O , tous deux attendus après la clôture de mercredi.

Au niveau sectoriel, la tendance générale est négative, la majorité des secteurs du S&P 500 .SPX étant en baisse. Le secteur des services de communication .SPLRCL est le plus faible, avec une baisse de plus de 1 %. Les secteurs de l’industrie .SPLRCI et de la technologie .SPLRCT sont ceux qui enregistrent les plus fortes hausses.

En réalité, ce sont les valeurs du secteur des semi-conducteurs qui tirent largement le marché vers le haut. L’indice Philadelphia Semiconductor .SOX progresse d’environ 1 %, soulignant un regain d’intérêt pour les titres liés à l’IA.

Parallèlement, la remontée des valeurs liées à l’espace s’accélère. L’ETF Tema Space Innovators NASA.K affiche une hausse de plus de 6 % sur la journée. Malgré tout, le fonds reste à près de 50 % en dessous de son plus haut historique de clôture atteint le 27 mai, ce qui rappelle l’ampleur de la chute précédente.

Voici un aperçu de la situation des marchés vers 10 h 05 (heure de l'Est).

(Terence Gabriel)

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