Les résultats du quatrième trimestre des banques de Wall Street en cinq tableaux

Les plus grandes banques de Wall Street ont terminé l'année 2025 sur une note positive et les dirigeants ont adopté un ton optimiste pour l'année à venir, même si la proposition du président américain Donald Trump de plafonner les taux d'intérêt des cartes de crédit a maintenu le secteur sur le qui-vive .

Les analystes s'attendent à ce que des introductions en bourse très médiatisées et des transactions de grande envergure soutiennent la dynamique de la banque d'investissement, tandis que la volatilité persistante du marché devrait maintenir la vigueur des échanges.

Voici les principales tendances qui se dégagent des résultats du quatrième trimestre des principales banques américaines:

PLEINS FEUX SUR LES SERVICES BANCAIRES AUX CONSOMMATEURS

Les revenus d'intérêts, une mesure de la rentabilité des prêts, ont augmenté dans toutes les grandes banques, soutenus par une croissance saine des prêts et une baisse du coût des dépôts.

Les prêts commerciaux et industriels et les soldes des cartes de crédit ont légèrement augmenté au cours du trimestre, la demande d'emprunt s'étant maintenue malgré des taux d'intérêt élevés.

La proposition de Trump de plafonner à 10 % les taux d'intérêt des cartes de crédit a suscité une vive réaction de la part du secteur cette semaine, les dirigeants avertissant qu'elle restreindrait l'accès au crédit pour les Américains de tous les jours et pèserait sur l'économie.

Les cartes de crédit comptent parmi les produits les plus rentables, car elles sont assorties de taux d'intérêt parmi les plus élevés, la dette n'étant pas garantie.

La qualité du crédit reste une priorité, les analystes et les investisseurs ayant examiné les résultats à la recherche de signes de tension dans la santé des consommateurs et des entreprises.

Les impayés, c'est-à-dire les dettes qu'une banque déclare peu susceptibles d'être remboursées, reflètent la situation des consommateurs et l'état des finances des ménages.

LA FORCE DE LA BANQUE D'INVESTISSEMENT

Les fusions et acquisitions ont fortement rebondi en 2025 et ont fait passer les revenus mondiaux des banques d'investissement au-dessus de 100 milliards de dollars, selon les données de Dealogic.

Les banquiers sont optimistes quant à une nouvelle année robuste , car les vents contraires en matière de concurrence s'atténuent, les marchés se maintiennent à des niveaux records et l'économie américaine reste résistante.

DYNAMIQUE COMMERCIALE

Les banques ont tiré parti des fluctuations du marché, générant des revenus grâce au rééquilibrage des portefeuilles des clients et à l'augmentation des opérations pour compte propre. Nombre d'entre elles ont également bénéficié d'une augmentation de la demande de produits de protection contre les fluctuations du marché.

"Les revenus du trading d'actions ont été l'histoire des bénéfices jusqu'à présent, les fortes augmentations de l'utilisation de l'effet de levier et des options ont été les principaux moteurs de cette croissance", a déclaré Brian Mulberry, gestionnaire principal de portefeuille de clients chez Zacks Investment Management, qui détient plusieurs actions bancaires à grande capitalisation.

La volatilité devrait persister en 2026 sur fond d'inquiétudes concernant les valorisations exagérées, une bulle dans les actions d'IA et l'incertitude quant à l'orientation de la politique de la Réserve fédérale.

PERFORMANCE DES ACTIONS

"Dans l'ensemble, nous sommes optimistes à l'égard des grandes banques, car l'économie reste stable, le marché de l'emploi est un peu plus mou, mais pas aussi faible qu'on le craignait, et avec des prix stables, les consommateurs continuent de dépenser", a déclaré Brian Mulberry.