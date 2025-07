Les résultats des sociétés réconcilient les marchés avec la hausse

(AOF) - Les marchés européens rebondissent après avoir accueilli froidement l’accord commercial entre l’Europe et les Etats-Unis, jugé bien trop déséquilibré en faveur des seconds. L’actualité macro-économique sera essentiellement américaine, avec notamment le rapport Jolts, première statistique de la semaine à propos de l’emploi. Ce matin, les indices européens bénéficient des résultats d’entreprises, qui vont déferler ces prochains jours. A Paris, la performance d’EssilorLuxottica est saluée. Vers 12h20, le CAC 40 gagne 1,46% à 7914,70 points et l'EuroStoxx50, 1,21% à 5402,34 points.

Il y a près de 3 mois, Philips avait lancé un avertissement sur sa marge en raison de l'impact des droits de douane. Ce matin, le groupe d’électronique présent dans la santé a fait en partie machine arrière : les droits de douane auront finalement un impact moindre qu'anticipé sur sa rentabilité. Cette bonne nouvelle propulse l'action Philips (+9,91% à 24,27 euros) en tête de l'indice néerlandais, AEX. Pour couronner le tout, la société a dévoilé des résultats et des commandes meilleurs que prévu au deuxième trimestre. Selon UBS, le consensus d'Ebita pourrait être relevé de 3%.

A Paris, EssilorLuxottica (+7,03% à 263,50 euros) se distingue à la Bourse de Paris en occupant la première place de l'indice CAC 40 à la faveur de bons résultats sur les six premiers mois de l'année 2025. " Nous publions un premier semestre solide, avec une croissance du chiffre d'affaires et un dynamisme de toutes les régions et activités, en ligne avec nos objectifs de croissance, dans un contexte très fluctuant ", ont commenté Francesco Milleri, président-directeur général, et Paul du Saillant, directeur général délégué d'EssilorLuxottica.

En revanche, Stellantis (- 1,88 %, à 8,124 euros) signe l'une des plus fortes baisses du CAC 40 après la publication de perspectives décevantes pour la fin de l'exercice. En séquentiel, Stellantis vise sur la seconde partie de l'année une croissance du chiffre d'affaires, une marge opérationnelle courante à un chiffre dans le bas de la fourchette et une amélioration du free cash-flow industriel. Selon RBC, le marché anticipe 78,357 milliards de revenus, 4,3% de marge opérationnelle courante et 1,445 milliard d'euros de free cash-flow industriel.

Les chiffres macroéconomiques du jour

La balance commerciale de juin aux Etats-Unis sera publiée à 14h30, suivie à 15h de l'indice S&P Case Shiller des prix immobiliers en mai. Toujours au pays de l'Oncle Sam, l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board en juillet et le rapport Jolts sur les ouvertures de postes en juin seront publiés à 16 heures.

Sur le marché des devises, l'euro perd 0,13% à 1,1577 dollar.