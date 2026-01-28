Les résultats des méga-capitalisations US, test de l'optimisme du marché sur l'IA

par Lewis Krauskopf

Plusieurs grandes capitalisations américaines dévoileront cette semaine leurs résultats trimestriels, des publications à fort enjeu pour les investisseurs à l'affût de preuves que les investissements dans l'intelligence artificielle (IA) portent leurs fruits.

Microsoft MSFT.O , Meta Platforms META.O , la société mère de Facebook, et Tesla TSLA.O publieront leurs résultats ce mercredi après la clôture à Wall Street. Apple AAPL.O est attendu jeudi.

Ces quatre entreprises font partie de la bande des "Sept Magnifiques" - aux côtés de Nvidia NVDA.O , Alphabet GOOGL.O et Amazon AMZN.O - dont les résultats financiers sont largement déterminants pour les bénéfices globaux aux États-Unis.

Selon Tajinder Dhillon, responsable de la recherche sur les résultats chez LSEG, ces entreprises devraient afficher une hausse de 21,5% de leurs bénéfices pour le trimestre, contre 5,3% pour le reste du S&P 500.

"Les attentes sont très élevées", souligne Anthony Saglimbene, responsable de la stratégie de marché chez Ameriprise Financial. "Cette semaine, Meta, Microsoft et Apple, en particulier, ont moins de marge de manœuvre pour décevoir."

Après avoir été le principal moteur du marché haussier, le secteur technologique .SPLRCT a ralenti le pas ces dernières semaines. Depuis fin octobre, la technologie est le secteur du S&P 500 .SPX qui affiche la plus mauvaise performance sectorielle.

L'indice de référence est en hausse de 2% depuis le début de l'année, grâce aux excellents résultats d'autres secteurs, dont ceux des matériaux, de l'énergie et de l'industrie.

Néanmoins, le marché dans son ensemble pourrait avoir du mal à progresser davantage si les valeurs technologiques et les grandes capitalisations peinent à se redresser, compte tenu de leur poids considérable dans les principaux indices.

Le secteur technologique représente un tiers de la pondération globale de l'indice S&P 500. Les "Sept Magnifiques" également.

Apple, Microsoft et Nvidia sont classés dans le compartiment technologique, Meta et Alphabet dans les services de communication et Amazon et Tesla dans le segment de la consommation discrétionnaire.

"La rotation du marché ne peut être que limitée si les actions des 'Sept Magnifiques' baissent à l'unisson (...) Elles ont un poids trop important dans les indices. Si elles baissent, les indices baissent", observe Matthew Maley, responsable de la stratégie de marché chez Miller Tabak.

Pour cette saison des résultats du quatrième trimestre, la question cruciale est de savoir dans quelle mesure les entreprises américaines ont constaté ou peuvent prévoir des avantages tangibles liés à leurs dépenses dans l'intelligence artificielle (IA).

C'est notamment le cas pour Microsoft et Meta, qui investissent des sommes colossales dans la construction de centres de données et d’infrastructures pour prendre en charge les applications d’IA.

"Les investisseurs souhaitent entendre que les dépenses d'investissement, notamment celles de Microsoft et Meta, vont se poursuivre, et ils souhaitent voir des retombées financières ou des bénéfices très visibles découlant de ces dépenses", explique Anthony Saglimbene.

Le repli généralisé du secteur technologique a contribué à ramener les valorisations à des niveaux plus raisonnables. Le ratio cours/bénéfice prévisionnel du segment s'affichait lundi à 25,8 contre 22 pour le S&P 500 - soit le niveau de valorisation le plus faible par rapport à l'indice global depuis mai 2021, selon les données de LSEG Datastream.

Mais toutes les valeurs technologiques n'ont pas connu de difficultés. Des titres sectoriels moins connus, tels que SanDisk SNDK.O et Western Digital WDC.O dont les résultats sont attendus jeudi pour les deux, ont bondi cette année.

Selon les données LSEG IBES, le secteur technologique dans son ensemble devrait afficher une croissance de 27% des bénéfices au quatrième trimestre et de 31% pour l'ensemble de l'année 2026.

(Par Lewis Krauskopf à New York ; version française Coralie Lamarque ; édité par Blandine Hénault)