 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les résultats des méga-capitalisations américaines testeront l'optimisme du marché quant au secteur technologique et aux bénéfices
information fournie par Reuters 28/01/2026 à 12:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Microsoft, Meta, Tesla publient leurs résultats mercredi, Apple jeudi

*

Le secteur technologique est le moins performant du S&P 500 depuis la fin du mois d'octobre

*

La valorisation relative des valeurs technologiques est la plus faible depuis plus de quatre ans par rapport à l'ensemble du marché

par Lewis Krauskopf

Les enjeux sont élevés pour les rapports sur les bénéfices des grandes sociétés américaines cette semaine, les investisseurs cherchant à prouver qu'une forte croissance des bénéfices soulèvera les actions cette année, y compris la preuve que les investissements dans l'intelligence artificielle portent leurs fruits.

Les rapports de Microsoft MSFT.O , Apple AAPL.O , Meta Platforms META.O , la société mère de Facebook, et Tesla

TSLA.O sont attendus à l'adresse . Il s'agit de quatre des "Sept Magnifiques" mégacapitalisations dont les résultats financiers sont, dans l'ensemble, les principaux moteurs des bénéfices globaux aux États-Unis. Le groupe devrait afficher une hausse de 21,5 % de ses bénéfices pour le trimestre, contre 5,3 % pour le reste du S&P 500, selon Tajinder Dhillon, responsable de la recherche sur les bénéfices chez LSEG.

"Les attentes sont très élevées", a déclaré Anthony Saglimbene, stratège en chef du marché chez Ameriprise Financial. "En particulier pour Meta, Microsoft et Apple cette semaine, il y a moins de place pour qu'ils déçoivent Le secteur technologique .SPLRCT a marqué le pas ces dernières semaines, alors que le groupe avait été le principal moteur du marché haussier qui entre dans sa quatrième année. Le secteur technologique est le secteur le moins performant du S&P 500 depuis la fin du mois d'octobre. L'indice de référence

.SPX est en hausse de 2 % sur l'année, d'autres groupes ayant brillé , notamment les matériaux, l'énergie et les produits industriels.

Toutefois, le marché dans son ensemble pourrait avoir du mal à progresser davantage si les valeurs technologiques et les grandes capitalisations boursières connaissent des difficultés, en raison de leur influence considérable sur les principaux indices. En effet, la forte hausse du secteur technologique mardi a permis au S&P 500 de clôturer à un niveau record.

Le secteur technologique représente un tiers du poids de l'ensemble du S&P 500. Les "Magnificent Seven" représentent également environ un tiers du S&P 500. Le groupe comprend Apple, Microsoft et Nvidia NVDA.O , qui sont classés dans le secteur technologique, ainsi que Meta et Alphabet GOOGL.O , la société mère de Google, dans les services de communication, et Amazon

AMZN.O et Tesla, qui appartiennent au secteur de la consommation discrétionnaire.

"La rotation du marché (transfert de capitaux) est limitée si les actions des Sept Mag baissent à l'unisson ... . Elles sont trop fortement pondérées dans les indices. Elles baissent, les indices baissent", a déclaré Matthew Maley, stratège en chef du marché chez Miller Tabak. "Les indices baissent, les gens commencent à retirer leur argent du marché boursier" Une question cruciale pour toutes les entreprises américaines au cours de la période de déclaration du quatrième trimestre est de savoir dans quelle mesure elles ont vu ou peuvent prévoir des avantages tangibles des dépenses en IA .

C'est particulièrement le cas pour les grandes entreprises telles que Microsoft et Meta, qui dépensent des sommes colossales pour construire des centres de données et des infrastructures afin de soutenir les applications d'IA.

"Les investisseurs veulent entendre que les dépenses d'investissement, en particulier celles de Microsoft et de Meta, vont se poursuivre et qu'ils voient une monétisation ou des bénéfices très visibles provenant de ces dépenses", a déclaré M. Saglimbene.

Microsoft, Meta et Tesla publient leurs résultats mercredi, après la clôture des marchés, tandis qu'Apple le fait jeudi. Depuis le début de l'année, les actions d'Apple ont baissé de 5 %, celles de Tesla de 4 % et celles de Microsoft de 0,6 %. Les actions de Meta sont en hausse de 2 %.

L'effondrement général du secteur technologique l'a également rendu relativement moins cher. À 25,8 fois les bénéfices prévisionnels estimés lundi, la valorisation du secteur technologique est à peu près la moins chère par rapport à l'indice général - qui se négocie à plus de 22 fois - depuis mai 2021, selon les données de LSEG Datastream. Le ratio C/B du Mag Seven est conforme à sa moyenne après la pandémie de COVID-19, tandis que les 493 autres actions du S&P 500 en tant que groupe se négocient près de leur valorisation la plus élevée de tous les temps, selon les stratèges d'Evercore ISI.

"Il y a des opportunités dans le test à venir de la technologie", a déclaré Evercore dans une note.

Toutes les valeurs technologiques ne sont pas en difficulté. Des noms plus négligés du secteur, tels que SanDisk SNDK.O et Western Digital WDC.O , qui publient tous deux leurs résultats jeudi, ont fait un bond cette année.

Le secteur technologique dans son ensemble devrait afficher des résultats remarquables, avec des bénéfices qui devraient augmenter d'environ 27 % au quatrième trimestre et de 31 % pour l'ensemble de l'année 2026, selon LSEG IBES.

"S'ils font exploser les bénéfices, vous pouvez voir ces actions rebondir et cet investissement redevenir attrayant", a déclaré Chuck Carlson, directeur général d'Horizon Investment Services.

Véhicules électriques

Valeurs associées

ALPHABET-A
334,5400 USD NASDAQ +0,38%
AMAZON.COM
244,6050 USD NASDAQ +2,59%
APPLE
258,2700 USD NASDAQ +1,12%
META PLATFORMS
672,9700 USD NASDAQ +0,09%
MICROSOFT
480,6200 USD NASDAQ +2,20%
NVIDIA
188,5200 USD NASDAQ +1,10%
S&P 500 INDEX
6 978,60 Pts CBOE +0,41%
SANDISK
481,4300 USD NASDAQ +2,26%
TESLA
430,9000 USD NASDAQ -0,99%
WESTERN DIGITAL
252,6600 USD NASDAQ +4,90%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un camion transporte des voitures neuves Peugeot et Kia
    Stellantis France plus agressif sur les prix en 2026 pour retrouver des volumes
    information fournie par Reuters 28.01.2026 12:43 

    Stellantis a décidé d'amplifier les baisses de prix sur ses voitures neuves en 2026 en France, son principal marché européen en ‍termes de ventes, afin de retrouver des volumes, a déclaré mercredi le directeur de Stellantis France, Xavier Duchemin. "Cette année, ... Lire la suite

  • ASML est un rouage essentiel de l'économie mondiale, car les semi-conducteurs fabriqués à l'aide de ses machines alimentent tout, des smartphones aux missiles. ( AFP / Lionel BONAVENTURE )
    ASML annonce un bond de son bénéfice 2025 mais 1.700 suppressions de postes
    information fournie par AFP 28.01.2026 12:42 

    Le géant néerlandais de la technologie ASML a affiché mercredi un bond de son bénéfice net en 2025 et de ses commandes au quatrième trimestre, faisant grimper son action en Bourse malgré l'annonce quasi-simultanée de la suppression de près de 1700 emplois. Le groupe ... Lire la suite

  • Des Israéliens assistent aux funérailles de l'otage Ran Gvili, à Meitar, le 28 janvier 2026 ( AFP / ilia yefimovich )
    Israël: funérailles nationales pour le dernier otage à Gaza
    information fournie par AFP 28.01.2026 12:35 

    Des drapeaux israéliens agités au passage du convoi militaire, dans un ultime hommage au policier Ran Gvili avant ses funérailles: Israël enterre mercredi son dernier otage détenu à Gaza, tournant une page traumatisante de son histoire. La cérémonie ouverte au ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 28.01.2026 12:32 

    Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,02% pour le Dow Jones .DJI , de 0,32% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,86% pour le Nasdaq .IXIC : * AMAZON

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank