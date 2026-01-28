Les résultats des méga-capitalisations américaines testeront l'optimisme du marché quant au secteur technologique et aux bénéfices

Microsoft, Meta, Tesla publient leurs résultats mercredi, Apple jeudi

Le secteur technologique est le moins performant du S&P 500 depuis la fin du mois d'octobre

La valorisation relative des valeurs technologiques est la plus faible depuis plus de quatre ans par rapport à l'ensemble du marché

par Lewis Krauskopf

Les enjeux sont élevés pour les rapports sur les bénéfices des grandes sociétés américaines cette semaine, les investisseurs cherchant à prouver qu'une forte croissance des bénéfices soulèvera les actions cette année, y compris la preuve que les investissements dans l'intelligence artificielle portent leurs fruits.

Les rapports de Microsoft MSFT.O , Apple AAPL.O , Meta Platforms META.O , la société mère de Facebook, et Tesla

TSLA.O sont attendus à l'adresse . Il s'agit de quatre des "Sept Magnifiques" mégacapitalisations dont les résultats financiers sont, dans l'ensemble, les principaux moteurs des bénéfices globaux aux États-Unis. Le groupe devrait afficher une hausse de 21,5 % de ses bénéfices pour le trimestre, contre 5,3 % pour le reste du S&P 500, selon Tajinder Dhillon, responsable de la recherche sur les bénéfices chez LSEG.

"Les attentes sont très élevées", a déclaré Anthony Saglimbene, stratège en chef du marché chez Ameriprise Financial. "En particulier pour Meta, Microsoft et Apple cette semaine, il y a moins de place pour qu'ils déçoivent Le secteur technologique .SPLRCT a marqué le pas ces dernières semaines, alors que le groupe avait été le principal moteur du marché haussier qui entre dans sa quatrième année. Le secteur technologique est le secteur le moins performant du S&P 500 depuis la fin du mois d'octobre. L'indice de référence

.SPX est en hausse de 2 % sur l'année, d'autres groupes ayant brillé , notamment les matériaux, l'énergie et les produits industriels.

Toutefois, le marché dans son ensemble pourrait avoir du mal à progresser davantage si les valeurs technologiques et les grandes capitalisations boursières connaissent des difficultés, en raison de leur influence considérable sur les principaux indices. En effet, la forte hausse du secteur technologique mardi a permis au S&P 500 de clôturer à un niveau record.

Le secteur technologique représente un tiers du poids de l'ensemble du S&P 500. Les "Magnificent Seven" représentent également environ un tiers du S&P 500. Le groupe comprend Apple, Microsoft et Nvidia NVDA.O , qui sont classés dans le secteur technologique, ainsi que Meta et Alphabet GOOGL.O , la société mère de Google, dans les services de communication, et Amazon

AMZN.O et Tesla, qui appartiennent au secteur de la consommation discrétionnaire.

"La rotation du marché (transfert de capitaux) est limitée si les actions des Sept Mag baissent à l'unisson ... . Elles sont trop fortement pondérées dans les indices. Elles baissent, les indices baissent", a déclaré Matthew Maley, stratège en chef du marché chez Miller Tabak. "Les indices baissent, les gens commencent à retirer leur argent du marché boursier" Une question cruciale pour toutes les entreprises américaines au cours de la période de déclaration du quatrième trimestre est de savoir dans quelle mesure elles ont vu ou peuvent prévoir des avantages tangibles des dépenses en IA .

C'est particulièrement le cas pour les grandes entreprises telles que Microsoft et Meta, qui dépensent des sommes colossales pour construire des centres de données et des infrastructures afin de soutenir les applications d'IA.

"Les investisseurs veulent entendre que les dépenses d'investissement, en particulier celles de Microsoft et de Meta, vont se poursuivre et qu'ils voient une monétisation ou des bénéfices très visibles provenant de ces dépenses", a déclaré M. Saglimbene.

Microsoft, Meta et Tesla publient leurs résultats mercredi, après la clôture des marchés, tandis qu'Apple le fait jeudi. Depuis le début de l'année, les actions d'Apple ont baissé de 5 %, celles de Tesla de 4 % et celles de Microsoft de 0,6 %. Les actions de Meta sont en hausse de 2 %.

L'effondrement général du secteur technologique l'a également rendu relativement moins cher. À 25,8 fois les bénéfices prévisionnels estimés lundi, la valorisation du secteur technologique est à peu près la moins chère par rapport à l'indice général - qui se négocie à plus de 22 fois - depuis mai 2021, selon les données de LSEG Datastream. Le ratio C/B du Mag Seven est conforme à sa moyenne après la pandémie de COVID-19, tandis que les 493 autres actions du S&P 500 en tant que groupe se négocient près de leur valorisation la plus élevée de tous les temps, selon les stratèges d'Evercore ISI.

"Il y a des opportunités dans le test à venir de la technologie", a déclaré Evercore dans une note.

Toutes les valeurs technologiques ne sont pas en difficulté. Des noms plus négligés du secteur, tels que SanDisk SNDK.O et Western Digital WDC.O , qui publient tous deux leurs résultats jeudi, ont fait un bond cette année.

Le secteur technologique dans son ensemble devrait afficher des résultats remarquables, avec des bénéfices qui devraient augmenter d'environ 27 % au quatrième trimestre et de 31 % pour l'ensemble de l'année 2026, selon LSEG IBES.

"S'ils font exploser les bénéfices, vous pouvez voir ces actions rebondir et cet investissement redevenir attrayant", a déclaré Chuck Carlson, directeur général d'Horizon Investment Services.