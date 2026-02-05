 Aller au contenu principal
Les résultats de Rockwell Automation dépassent les estimations, mais les prévisions de bénéfices annuels restent en deçà des attentes
information fournie par Reuters 05/02/2026 à 13:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Rockwell Automation ROK.N a annoncé jeudi un bénéfice et des ventes solides au premier trimestre, grâce à une demande industrielle soutenue qui a soutenu son chiffre d'affaires et à des mesures de réduction des coûts qui ont permis d'augmenter les marges, mais le point médian de sa fourchette de prévision de bénéfice pour l'ensemble de l'année a été inférieur aux estimations de Wall Street.

Les actions du fabricant d'automatismes industriels ont chuté de 6,7 % en avant-Bourse.

Alors que les mesures d'économie de la société basée à Milwaukee, dans le Wisconsin, ont aidé à compenser l'impact des tarifs douaniers mondiaux de l'administration Trump, les préoccupations en matière de coûts dans l'environnement inflationniste actuel demeurent.

La marge d'exploitation sectorielle totale pour le premier trimestre a augmenté à 20,7%, contre 17,1% il y a un an, grâce à des fondamentaux positifs des prix et des coûts provenant de l'amélioration de la productivité et de l'augmentation des ventes d'articles plus rentables.

La société a relevé la limite inférieure de ses prévisions de bénéfices ajustés pour 2026 à un montant compris entre 11,40 et 12,20 dollars par action, par rapport à son estimation précédente de 11,20 à 12,20 dollars par action.

Le point médian de la nouvelle prévision est inférieur de 22 cents à l'estimation des analystes de 12,02 $ par action, selon les données compilées par LSEG.

Rockwell bénéficie de la relocalisation de la fabrication par les entreprises américaines, ainsi que de l'augmentation des investissements dans les technologies d'automatisation à mesure que les entreprises réorganisent leurs ateliers de production et se tournent vers l'adoption de l'IA.

Sur une base ajustée, le bénéfice trimestriel de Rockwell a augmenté d'environ 49 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 2,75 $ par action. Les analystes estimaient à 2,46 $ par action.

Le chiffre d'affaires total a augmenté de près de 12 % pour atteindre 2,11 milliards de dollars au cours du trimestre clos le 31 décembre.

ROCKWELL AUTOMAT
NYSE
