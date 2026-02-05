Les résultats de Rockwell Automation dépassent les estimations, mais les prévisions annuelles sont en retard

Rockwell Automation ROK.N a annoncé jeudi un bénéfice et des ventes solides au premier trimestre, grâce à une demande industrielle soutenue qui a soutenu son chiffre d'affaires et à des mesures de réduction des coûts qui ont permis d'augmenter les marges, mais le point médian de sa fourchette de prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année a été inférieur aux estimations de Wall Street.

La société a également réitéré le point médian de ses prévisions de ventes annuelles à environ 8,8 milliards de dollars, ce qui, selon les analystes de TD Cowen dans une note de recherche, "implique une décélération significative au second semestre dans les secteurs de la fabrication discrète, hybride et de processus (automatisation de la production)."

Les actions du fabricant d'automatisation industrielle ont chuté de près de 8 % au cours de la matinée.

"L'environnement macroéconomique reste fluide avec une incertitude géopolitique accrue concernant le commerce, les conflits régionaux et les risques liés à la chaîne d'approvisionnement", a déclaré le directeur général Blake Moret lors de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels.

Si les mesures de réduction des coûts de l'entreprise basée à Milwaukee, dans le Wisconsin, ont permis de compenser l'impact des tarifs douaniers mondiaux de l'administration Trump, les préoccupations en matière de coûts dans le contexte inflationniste actuel demeurent.

"Les tarifs douaniers n'ont pas eu d'impact significatif sur le bénéfice total de l'entreprise, mais ils ont pesé d'environ 30 points de base sur les marges sectorielles d'une année sur l'autre", a déclaré le directeur financier Christian Rothe.

La marge d'exploitation sectorielle totale pour le premier trimestre a augmenté pour atteindre 20,7 %, contre 17,1 % il y a un an, grâce à des fondamentaux positifs en matière de prix et de coûts provenant d'une amélioration de la productivité et d'une augmentation des ventes d'articles plus rentables.

La société a relevé la limite inférieure de ses prévisions de bénéfices ajustés pour 2026 à un montant compris entre 11,40 et 12,20 dollars par action, par rapport à son estimation précédente de 11,20 à 12,20 dollars par action.

Le point médian de la nouvelle prévision est inférieur de 22 cents à l'estimation des analystes de 12,02 $ par action, selon les données compilées par LSEG.

Rockwell a continué à bénéficier de la relocalisation de la fabrication par les entreprises américaines, ainsi que de l'augmentation des investissements dans les technologies d'automatisation à mesure que les entreprises révisent leurs ateliers de production et se tournent vers l'adoption de l'IA.

Sur une base ajustée, le bénéfice trimestriel de Rockwell a augmenté d'environ 49 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 2,75 $ par action. Les analystes estimaient à 2,46 $ par action.

Le chiffre d'affaires total a augmenté de près de 12 % pour atteindre 2,11 milliards de dollars au cours du trimestre clos le 31 décembre.