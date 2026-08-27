Les résultats de Nvidia stimulent le secteur européen des semi-conducteurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des commentaires des analystes, ajout d'ams OSRAM et d'AT & S, mise à jour de l'évolution des cours)

27 août - ** Les actions des fabricants européens de semi-conducteurs enregistrent une forte hausse, portées par les résultats supérieurs aux prévisions de NVIDIA NVDA.O au troisième trimestre et des perspectives favorables ** Le géant américain des puces électroniques prévoit une hausse de 70% de son chiffre d'affaires pour le prochain exercice fiscal, tandis que son chiffre d'affaires du troisième trimestre, à 108 milliards de dollars, a dépassé les prévisions qui s'élevaient à un peu plus de 104 milliards de dollars ** Selon Metzler, NVIDIA, figure de proue de l’engouement pour l’IA, a une nouvelle fois publié des résultats exceptionnels, accompagnés de perspectives solides ** “Des signaux encourageants concernant la demande en infrastructures d’IA suscitent l’optimisme après la prudence des derniers jours”, déclare un trader local ** Les acteurs néerlandais du secteur des semi-conducteurs, tels qu’ASML ASML.AS , ASM International ASMI.AS et BESI

BESI.AS , affichent une croissance d’environ 2% à 3% ** STMicroelectronics STMPA.PA et Soitec SOIT.PA , cotées à Paris, bondissent respectivement de 4,6% et de 5,5% ** Aixtron AiXGn.DE progresse de 4,7%, Infineon <IFXGn.DE > gagne 3,1%, tandis que Siltronic WAFGn.DE bondit de 3,8%

** ams OSRAM AMS.S , Nokia NOKIA.HE et AT & S Technologie

ATSV.VI bondissent respectivement de 3,1%, de 5,2% et de 7,1% ** L'indice technologique paneuropéen .SX8P progresse de 1,7%, surperformant tous les indices sectoriels du STOXX 600