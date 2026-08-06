Les résultats de MP Materials ont dépassé les attentes grâce à la hausse des ventes et au soutien des prix aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute une comparaison des résultats, l'évolution du cours de l'action et des détails opérationnels)

* Les ventes de terres rares transformées ont bondi au cours du trimestre

* MP a reçu 110,9 millions de dollars de soutien des prix de la part de Washington

* L'action progresse de 2,2 % dans les échanges après clôture

Le producteur de terres rares MP Materials

MP.N a publié jeudi ses résultats du deuxième trimestre, qui ont dépassé les attentes des analystes grâce à la hausse des ventes et à son accord de soutien des prix conclu avec le gouvernement américain. L'action de la sociétéa gagné 2,2 % pour atteindre 48,52 dollars dans les échanges après clôture. Les terres rares constituent un groupe de 17 métaux utilisés pour fabriquer des aimants qui transforment l’énergie en mouvement. L’accordconclu en juillet 2025 entre Washington et MP visait à affaiblir l’emprise de la Chine sur ces matériaux, qui entrent dans la composition d’armes, de véhicules électriques et de nombreux appareils électroniques.

MP Materials contrôle la seule mine de terres rares d’Amérique du Nord et traite ces minéraux stratégiques en Californie. La société a également construit une usine de fabrication d’aimants au Texas. Pour le trimestre clos le 30 juin, la société a enregistré une perte nette de 20,3 millions de dollars, soit 11 centimes par action, contre une perte nette de 30,9 millions de dollars, soit 19 centimes par action, au même trimestre de l’année précédente. Hors coûts de démarrage et autres éléments non récurrents, MP a atteint l’équilibre financier pour le trimestre. Selon cette mesure, les analystes s’attendaient à une perte d’un cent par action, d’après les données IBES de LSEG.

Ces résultats ont été soutenus par 17,6 millions de dollars de revenus liés à la protection des prix versés par le gouvernement américain. La société a reçu 110,9 millions de dollars depuis le début de ces versements l'année dernière.

MP a cessé l’année dernière d’expédier des terres rares vers la Chine pour y être transformées, mettant ainsi fin à une source majeure de revenus. Elle a intensifié ses activités de transformation en Californie et a indiqué que son chiffre d’affaires trimestriel issu de ces activités avait presque quadruplé pour atteindre 94,4 millions de dollars.

MP Materials a mis en service son usine de fabrication d’aimants au Texas. Au cours du trimestre, la société a enregistré un chiffre d’affaires de 16,5 millions de dollars dans le secteur des aimants et un bénéfice ajusté de 7,5 millions de dollars dans ce même secteur.

La société a indiqué avoir signé, au cours du trimestre, un accord visant à fournir du gadolinium, l’une des 17 terres rares, à un client américain du secteur aérospatial dont le nom n’a pas été divulgué.

En juin, le président Donald Trump a déclaré des plus-values comprises entre 100.001 et 1 million de dollars, provenant d’investissements réalisés l’année dernière dans des actions de MP Materials.