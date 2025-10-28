 Aller au contenu principal
Les résultats de Corning sont affectés par la faiblesse de l'unité de fibres optiques, les actions chutent
information fournie par Reuters 28/10/2025 à 13:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant de verre Gorilla Corning

GLW.N a annoncé mardi des ventes supérieures aux estimations des analystes pour le quatrième trimestre, mais les revenus de sa plus grande unité commerciale, qui fabrique des produits à base de fibre optique, ont été inférieurs aux attentes.

Les actions du fournisseur d'Apple AAPL.O ont chuté de plus de 7 % dans les échanges avant bourse après les résultats, bien que l'action soit toujours en hausse de 88 % depuis le début de l'année.

La division des communications optiques de la société, qui représente près de 40 % du chiffre d'affaires total, a enregistré des ventes nettes de 1,65 milliard de dollars pour le troisième trimestre, ce qui est inférieur à l'estimation moyenne des analystes de 1,73 milliard de dollars, selon les données de LSEG.

Les entreprises américaines de fibre optique Corning, OFS-Felite et Drake Communications ont été mises sous pression par le ralentissement des investissements dans les réseaux en Chine, où les autorités ont imposé en septembre un droit antidumping de 37,9 % sur les importations de produits de fibre optique de Corning et d'autres fournisseurs de câbles.

Cette mesure tarifaire a aggravé les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, compliquant encore les opérations des entreprises technologiques et manufacturières américaines exposées à la demande chinoise.

Ces résultats interviennent alors même que Corning approfondit son partenariat avec Apple, qui a déclaré en septembre que tous les verres de couverture des iPhones et des Apple Watches seraient désormais fabriqués dans le Kentucky à l'aide de la technologie de verre brevetée de Corning.

Ses ventes de base au cours du trimestre ont augmenté de 14 % pour atteindre 4,27 milliards de dollars, contre des estimations de 4,23 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Corning a déclaré qu'elle s'attendait à ce que les ventes de base du quatrième trimestre s'élèvent à environ 4,35 milliards de dollars, contre une estimation moyenne de 4,26 milliards de dollars.

La société prévoit un bénéfice trimestriel de base par action compris entre 68 et 72 cents, contre des estimations de 67 cents.

