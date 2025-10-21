Les résultats de Coca-Cola dépassent les estimations grâce à l'augmentation des ventes de produits sans sucre et de conditionnements plus petits

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Coca-Cola maintient ses objectifs annuels de ventes et de bénéfices malgré les défis à relever

L'entreprise va investir dans des emballages plus petits pour les rendre plus abordables

Les marchés internationaux sont confrontés à une concurrence locale, selon les dirigeants

(Ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 8, et de détails sur le lancement du Coca-Cola au sucre de canne dans les paragraphes 5 et 6) par Juveria Tabassum et Jessica DiNapoli

Les résultats du troisième trimestre de Coca-Cola KO.N ont dépassé les attentes de Wall Street grâce à une demande soutenue pour ses boissons sans sucre et Fairlife aux États-Unis, et pour ses sodas sur certains marchés internationaux malgré des dépenses prudentes dans le monde entier.

L'entreprise a également maintenu ses objectifs annuels en matière de ventes et de bénéfices, même si son directeur général, James Quincey, a fait état d'un environnement général difficile, ce qui a fait grimper ses actions de 3 % mardi.

"L'accessibilité et la valeur sont vraiment importantes et nous comprenons cela et savons qu'il est important que nous trouvions les bons paquets au bon prix pour garder ce consommateur dans notre base", a déclaré le directeur financier John Murphy lors d'une interview avec Reuters.

Coca-Cola, qui s'apprête à lancer son soda au sucre de canne aux États-Unis à l'automne, prévoit de proposer des mini canettes de 7,5 onces en portion individuelle, à moins de 2 dollars, dans les magasins de proximité américains, afin de cibler les consommateurs à faible revenu.

John Murphy a indiqué que le lancement du Coca-Cola au sucre de canne, qui sera disponible dans des bouteilles en verre aux États-Unis, se fera progressivement d'ici la fin de l'année et jusqu'en 2026.

L'entreprise a été limitée par l'offre de sucre de canne aux États-Unis et par sa capacité à augmenter la production de bouteilles en verre, a-t-il déclaré lors d'une interview accordée à Bloomberg.

Pour attirer les consommateurs aisés, Coca-Cola a investi dans des boissons sans sucre et des boissons énergétiques plus chères telles que Powerade, tout en augmentant la capacité de production du lait Fairlife aux États-Unis.

"Coca-Cola continue de faire preuve de pouvoir de fixation des prix, en réussissant à répercuter la hausse des coûts sur les consommateurs", a déclaré Mark Vickery, analyste principal de marché chez Zacks Investment Research.

Toutefois, la concurrence locale croissante sur des marchés tels que l'Inde et la Chine pose des problèmes, ont déclaré les dirigeants de Coca-Cola lors d'un appel téléphonique après la publication des résultats.

"En fait, il y a un grand changement général vers un peu plus de localité, pas seulement d'un point de vue concurrentiel... Je ne pense pas qu'il s'agisse uniquement de prix abordables", a déclaré le directeur général Quincey.

Les volumes unitaires ont augmenté dans le segment Europe, Moyen-Orient et Afrique, mais sont restés stables en Amérique latine et en Amérique du Nord, et ont baissé d'environ 1 % dans la région Asie-Pacifique au troisième trimestre.

La demande croissante de produits moins caloriques a été l'un des facteurs qui ont influé sur les ventes de sa marque de coca, a déclaré le directeur financier John Murphy.

Les consommateurs américains sont devenus plus soucieux de leur santé - un phénomène qui a décollé dans le contexte d'une augmentation de l'utilisation des médicaments pour la perte de poids, ainsi que du mouvement "Make America Healthy Again" (Rendre l'Amérique saine) sous l'administration du président Donald Trump.

"SE REMETTRE DU BOYCOTT"

John Murphy a déclaré que la demande pour sa marque de coke se remettait également d'un "impact significatif" d'un boycott après une vidéo virale montrant que l'entreprise licenciait des employés latinos et les signalait à l'Immigration and Customs Enforcement (services de l'immigration et des douanes). En février, Reuters n'a trouvé aucune preuve publique que l'entreprise avait signalé ses employés migrants à l'ICE.

"Cette année a été plus difficile que ce à quoi nous nous attendions, et je pense que la communauté hispanique en général s'y attendait", a déclaré John Murphy.

Le chiffre d'affaires de 12,46 milliards de dollars réalisé par le premier groupe mondial de boissons au troisième trimestre a dépassé les estimations de 12,39 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Comme son rival PepsiCo PEP.O , Coca-Cola s'attend à ce que son chiffre d'affaires et ses bénéfices bénéficient d'un dollar plus faible.

Au début du mois, PepsiCo a dépassé les estimations trimestrielles grâce à la croissance des marchés internationaux et à la demande de boissons plus saines, alors qu'elle redouble d'efforts pour proposer des emballages de taille abordable pour ses snacks salés.

Au troisième trimestre, Coca-Cola a enregistré une croissance en volume de 1 %, contre une baisse de 1 % au trimestre précédent, tandis que les prix ont augmenté de 6 %.

Hors éléments, elle a gagné 82 cents par action, dépassant les attentes de 78 cents, la hausse des prix ayant stimulé les marges.