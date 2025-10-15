Les résultats de Bank of America dopés par la banque d'investissement

(AOF) - Bank of America a dévoilé des profits en forte progression grâce à ses activités de banque d'investissement. Au troisième trimestre, le bénéfice net a bondi de 23%, à 8,5 milliards de dollars, soit 1,06 par action. S'agissant du produit net bancaire, celui-ci a augmenté de 11%, à 28,1 milliards de dollars, alors que les revenus d'intérêts ont progressé de 9%, à 15,2 milliards de dollars. Ces derniers sont attendus entre 15,6 et 15,7 milliards de dollars au dernier trimestre 2025.

Comme ses concurrentes, Bank of America a bénéficié de la bonne performance de la banque d'investissement, dont les revenus ont bondi de 43% à 2 milliards de dollars. S'agissant du courtage sur les actions, il a généré des revenus ajustés en progression de 14% à 2,3 milliards de dollars. Les revenus ajustés dans le courtage FICC (obligations, change, et matières premières) ont augmenté de 5% à 3,1 milliards de dollars.

